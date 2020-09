Giám đốc Công an tỉnh làm việc với Công an Hưng Nguyên

Toàn cảnh buổi làm việc.

Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Hưng Nguyên cơ bản được giữ vững và ổn định. Công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm đã được đẩy mạnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Trong 9 tháng đầu năm, công an huyện Hưng Nguyên đã phát hiện bắt 22 vụ 30 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý, thu hơn 2kg ma tuý các loại. Xử lý 49 vụ vi phạm về kinh tế và 47 vụ vi phạm về môi trường. Tuần tra kiểm soát giao thông, xử lý 861 trường hợp vi phạm.

Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh kết luận buổi làm việc.

Thiếu tướng Võ Trọng Hải biểu dương và đánh giá cao những kết quả Công an huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Giám đốc Công an tỉnh cũng nhấn mạnh một số vấn đề đơn vị cần thực hiện trong thời gian tới đó là: Tham mưu kịp thời cho cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng; Tăng cường xoá các tụ điểm buôn bán ma tuý trên địa bàn; Phối hợp các địa phương các ngành trong bảo vệ môi trường, quản lý đất đai, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.