Giám đốc Công an Nghệ An: Xử nghiêm F1 khai báo gian dối, trốn cách ly

Chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Nghệ An sáng 18/8, Giám đốc Công an Nghệ An Phạm Thế Tùng nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp F1 khai báo gian dối, trốn tránh cách ly.