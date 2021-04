Giám đốc Công an Đà Nẵng thông tin vụ thi thể trong vali

Đối tượng Xiao GuiPing bị bắt giữ sau 1 đêm gây án mạng

Chiều 26/4, tại cuộc Họp báo quý 1/2021 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thông tin về tiến độ điều tra, xử lý vụ án mạng rúng động Đà Nẵng cách đây 1 năm. Đây là vụ án liên quan đến đối tượng người Trung Quốc sát hại đồng hương, phân xác bỏ vào vali ném xuống sông Hàn.

Theo Thiếu tướng, chỉ trong nay mai tòa sẽ đưa ra xét xử vụ án. Quá trình điều tra vụ án trước đó cũng rất thuận lợi, không gặp trở ngại gì.

"Đây là vụ án mà công an Đà Nẵng lập kỷ lục đối với công tác điều tra. Phát hiện nhanh nhất tội phạm. Đây là vụ giết người không rõ nhân thân, để tìm ra thủ phạm là cực kỳ khó. Mặc dù chưa biết nhân thân của người bị giết nhưng trong vòng hơn 3 tiếng đồng hồ, công an đã xác định được đối tượng tình nghi", Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nói.

Như Báo Giao thông đưa tin, sáng sớm 7/2/2020, người dân thả lưới đánh cá trên sông Hàn (đoạn chân cầu Trần Thị Lý, quận Hải Châu) phát hiện một vali trôi trên mặt nước.

Người dân vớt chiếc vali và kiểm tra thì tá hỏa phát hiện bên có một thi thể phụ nữ mất đầu, mất chân. Nạn nhân được xác định là B.D.P (30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Sau 3 giờ đồng hồ, công an đã bắt giữ nghi can Xiao GuiPing. Tại cơ quan công an, Xiao GuiPing đã khai nhận việc giết nạn nhân B.D.P lúc 17 giờ ngày 6/2/2020 tại số nhà 14 Trương Văn Hiến.

Cũng tại buổi họp báo, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết thêm, Công an Đà Nẵng đã xử lý rất nghiêm khắc đối với việc người nước ngoài nhập cảnh và lưu trú trái phép. Đã phát hiện và đẩy đuổi, công an đã thực hiện hàng trăm vụ, xử lý hình sự cao nhất cả nước.

"Năm 2020, Công an thành phố đã xử lý 11 vụ và từ đầu năm đến nay đã xử lý 6 vụ. Đặc biệt, Công an Đà Nẵng đã phát hiện và xử lý triệt để 2 đường dây đưa người nhập cảnh từ biên giới mà Đà Nẵng là địa bàn trung gian để đưa vào phía nam và đi qua Campuchia", Thiếu tướng Vũ Xuân Viên thông tin thêm.

Tác giả: Vĩnh Nhân

Nguồn tin: Báo Giao thông