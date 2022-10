Giảm 8kg trong 3 tháng, best in swimsuit của Miss Grand Vietnam 2022 - Bùi Lý Thiên Hương đã làm gì?

Best In Swimsuit (by judges) của Miss Grand 2022, chính thức gọi tên người đẹp An Giang - Bùi Lý Thiên Hương. Nhưng bạn có biết người đẹp đã từng khá tròn và đã từng giảm thành công 8kg trong 3 tháng?

Best in Swimsuit - Bùi Lý Thiên Hương (Miss Grand Vietnam 2022).

Cùng Saostar tìm hiểu bí quyết giúp Bùi Lý Thiên Hương có thân hình đồng hồ cát đầy quyến rũ này nhé!

Bùi Lý Thiên Hương năm 2017 với hơi tròn, Thiên Hương từng chia sẻ cô khá hài lòng với vóc dáng của mình bởi nghĩ "phụ nữ phải có da có thịt nhìn mới có năng lượng và sức sống". Tuy nhiên, khi tham gia cuộc thi sắc đẹp Thiên Hương muốn có thân hình hoàn hảo hơn, nên 9X An Giang ép bản thân phải đẹp hơn nữa, cô giảm thành công thêm 8kg trong 3 tháng.

Kiêng tinh bột

Thiên Hương từng chia sẻ: "Tôi đã phải gần 3 tháng chỉ biết làm bạn với bí đao luộc và khoai lang, hoàn toàn nói không với cơm, tinh bột, bánh mì, chất béo, bỏ hẳn trà sữa, bánh ngọt và những thứ tôi thích ăn để giảm gần 8kg.

Mỗi ngày tôi phải uống đủ loại thuốc để đẹp da, đắp mặt nạ, uống sữa nghệ, lịch ăn uống nghiêm khắc mới có được làn da sáng và mịn. Bây giờ không thể uống lại trà sữa hay ăn cơm vì nó đã thành thói quen rồi."

Hiện tại, dù đã ở số cân nặng như mong muốn, người đẹp vẫn áp dụng chế độ không tinh bột và đường để duy trì vóc dáng.

Nhờ chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, hiện tại cô đã sở hữu thân hình đồng hồ cát hoàn hảo của người đẹp, cô sở hữu chiều cao ấn tượng 1,73m và số đo ba vòng lần lượt là 82-62-91 cm.

Tập luyện nghiêm túc

Bùi Lý Thiên Hương chia sẻ, để giữ dáng cô còn tập yoga mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và tối, mỗi buổi kéo dài 45 phút. Sau đó ngoài yoga, cô còn tập gym để cơ thể săn chắc hơn. Mỗi tuần, dành 6 buổi, mỗi buổi 1 giờ đồng hồ trong phòng gym và luyện tập cùng huấn luyện viên riêng.

Người đẹp tiết lộ, ngoài ăn kiêng cô càng có lịch tập luyện khắc nghiệt.

Nhờ luyện tập yoga và bây giờ là gym nên Thiên Hương có thân hình cân đối và hấp dẫn.

Sau hành trình giảm cân thành công, Bùi Lý Thiên Hương là gương mặt quen thuộc trong các cuộc thi sắc đẹp trong nước và cũng được gọi là chiến binh sắc đẹp "10.000 máu" khi đã đạt được nhiều thành tích nổi bật khi từng đăng quang Hoa hậu Toàn thế giới 2018, top 16 chung cuộc tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Và giờ đây cô tiếp tục đường đua với Miss Grand Vietnam 2022, trở thành đối thủ nặng ký của các thí sinh.

Tác giả: Lê My

Nguồn tin: saostar.vn