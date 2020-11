Giải mã nguyên nhân các ông lớn bất động sản ồ ạt đầu tư vào Nghệ An

Phối cảnh Bãi Lữ Ressort tại huyện Nghi Lộc - Nghệ An

Thông tin từ Hiệp hội bất động sản Nghệ An cho biết, theo đánh giá của các chuyên gia Hội môi giới Bất động sản (BĐS) Việt Nam đưa ra trong báo cáo thị trường BĐS quý III vừa qua, Nghệ An là một trong những địa phương sôi động nhất về lĩnh vực BĐS.

Theo đánh giá của các chuyên gia, Nghệ An là vùng đất có tiềm năng du lịch biển lớn, hạ tầng phát triển mạnh cùng với giá BĐS động sản còn khá rẻ so với các tỉnh ven biển như Thanh Hóa, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng…. Trong bối cảnh các thị trường BĐS ven biển khác đã bão hòa, Nghệ An trở thành vùng đất hứa thu hút các ông lớn vào đầu tư tại đây.

Thực tế cho thấy, Nghệ An là tỉnh có tiềm năng phát triển du lịch, với hơn 2.600 di tích lịch sử, danh thắng, trong đó có 413 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia và cấp tỉnh. Đặc biệt, có 3 di tích là Khu Di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn) – quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu Lưu niệm Phan Bội Châu và đình Hoành Sơn đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa Quốc gia đặc biệt.

Cùng với đó, Nghệ An sở hữu 82 km bờ biển, có nhiều bãi tắm đẹp như: Cửa Lò, Bãi Lữ, biển Quỳnh…; khu Dự trữ sinh quyển miền Tây được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thiên nhiên thế giới… Đây là những tài nguyên vô giá để Nghệ An khai thác và phát huy thành những sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn.

Hạ tầng phát triển mạnh mẽ và đồng bộ là một trong những nguyên nhân hấp dẫn các nhà đầu tư về Nghệ An. (Phối cảnh đại lộ Vinh - Cửa Lò)

Trong mục tiêu đẩy du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, vài năm trở lại đây Nghệ An đã tập trung phát triển hệ thống hạ tầng hoàn thiện. Đầu tiên là đại lộ 72 mét Vinh – Cửa Lò sau khi thông xe sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Vinh tới Cửa Lò chỉ còn 10 phút.

Cầu Cửa Hội từ Cửa Lò đến Nghi Xuân – Hà Tĩnh, kết nối giao thương hai bên bờ sông Lam cũng đã được đầu tư xây dựng đầu năm 2019. Dự án có tổng mức đầu tư 950 tỉ đã chính thức hợp long vào tháng 10 vừa qua và dự kiến sẽ tiến hành thông xe trong năm 2020.

Đường cao tốc Ninh Bình – Bãi Vọt đang triển khai giải phóng mặt bằng, dự kiến sẽ thông xe vào năm 2022 rút ngắn thời gian từ Hà Nội vào Nghệ An chỉ còn hơn 3 giờ đồng hồ. Tăng lưu lượng khách du lịch đến Nghệ An - Hà Tĩnh.

Ngoài ra, khu công nghiệp, đô thị & dịch vụ VSIP đang dần hoạt động với hàng loạt các nhà đầu tư nước ngoài, VSIP hiện đang mở của đón các nhà đầu tư quốc tế. Nằm ngay đầu đường 72 mét thuận tiện về Cửa Lò du lịch nghỉ dưỡng.

Bên cạnh đó, việc mở rộng địa giới TP. Vinh bao gồm Cửa Lò, một phần huyện Nghi Lộc và Hưng Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn 2050 theo Quyết định 827?QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ mang tới nhiều cơ hội tăng giá cho các khu vực này. Đây cũng là những khu vực sẽ phát triển nhiều dự án BĐS nghỉ dưỡng lớn trong tương lai.

Cầu Cửa Hội kết nối giao thương hai bên bờ sông Lam

Nhận thấy được những tiềm năng du lịch lớn của Nghệ An, hiện nay hàng loạt ông lớn đã đổ vốn về đây. Có thể kể đến một số dự án lớn như Bãi Lữ MeyResort của Tập đoàn Tân Á Đại Thành với tổng mức đầu tư 4.000 tỷ đồng, quy mô gần 200ha tại Nghi Lộc; Khu giải trí Cửa Hội có tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng với quy mô 195,5 ha của Tập đoàn Vingroup; Tập đoàn TGG Group với khu phức hợp giải trí về đêm Cửa Lò Ibiza Complex có quy mô 12ha, với tuyến phố đi bộ ẩm thực - giải trí - check-in về đêm dài gần 300m; Tập đoàn Ecopark cũng sẽ đầu tư xây Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng 200ha tại Hưng Hòa…

Ngoài ra, TP. Vinh đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ đầu tư hàng loạt dự án đô thị, như: Dự án Khu đô thị tại TP. Vinh của Tập đoàn Vingroup; Dự án Khu đô thị tại TP. Vinh của Công ty CP Tập đoàn FLC; Dự án Tổ hợp thương mại, du lịch, đô thị Bến Thủy, TP. Vinh và các dự án phát triển của Công ty CP Tập đoàn T&T; Dự án Khu đô thị tại TP. Vinh của Công ty CP Euro Window Holding; Dự án Trung tâm thương mại tại TP. Vinh của Công ty CP Trung tâm thương mại LOTTE Việt Nam; Dự án Khu đô thị tại TP. Vinh của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị TDH Ecoland (thành viên của Tập đoàn Ecopark)…

Năm 2020, một số dự án khác đã và đang triển khai, như: Khu đô thị TRN Diễn Châu của Tập đoàn TRN Holdings Việt Nam, Khu đô thị và nhà ở xã hội tại xã Hưng Hòa đã lựa chọn nhà đầu tư, đang triển khai thực hiện; Khu đô thị tại phường Cửa Nam, Khu đô thị mới tại phường Đông Vĩnh (khu vực phía tây); Khu đô thị Tây Nam TP. Vinh tại phường Vinh Tân; Khu đô thị mới ở xã Nghi Phú và xã Hưng Lộc; Khu tổ hợp dịch vụ du lịch đô thị Bến Thủy tại phường Bến Thủy đã phê duyệt quy hoạch, đang triển khai các thủ tục đầu tư lựa chọn nhà đầu tư.

Một góc khu du lịch sinh thái Sông Lam của tập đoàn Ecopark

Cùng với đó, nhiều ông lớn cũng đang triển khai lập quy hoạch các khu đô thị phía Tây TP. Vinh như: Khu đô thị mới ở phường Đông Vĩnh (khu vực phía đông); Khu đô thị mới phía Đông Nam xã Hưng Chính (khu đô thị Villa Garden Park) đã trình tỉnh cho phép Công ty CP Crystal Bay tài trợ kinh phí lập quy hoạch; Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực chợ Vinh đã trình UBND tỉnh cho phép Công ty CP đầu tư phát triển địa ốc D’Gold tài trợ lập quy hoạch; Dự án xây dựng Khu công nghệ cao tại xã Hưng Hòa hiện Công ty cổ phần HCJ đang nghiên cứu lập dự án đầu tư…

Ông Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam cho biết: “Nghệ An hiện tại có nhiều nét tương đồng với Nha Trang, Đà Nẵng cách đây 10 năm khi hạ tầng du lịch chưa phát triển, giá bất động sản còn ở mức khá thấp và còn nhiều tiềm năng. Sau sự phát triển mạnh mẽ của các thị trường BĐS nghỉ dưỡng ven biển mới như Ninh Thuận, Phan Thiết, Bà Rịa Vũng Tàu, Thanh Hóa… thì từ nửa cuối năm 2019 đến nay, Nghệ An là vùng đất mới với tiềm năng du lịch sẽ được nhiều nhà đầu tư tìm về”.

Tác giả: Sỹ Tân

Nguồn tin: nhadautu.vn