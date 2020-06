Giải mã độ tinh vi của “gián điệp mùa thi” tự chế rao bán trên mạng

Bí mật đường đi của “gián điệp”

Đến hẹn lại lên, trước kỳ thi THPT quốc gia thị trường “đen” mua bán các thiết bị gian lận công nghệ cao trở nên sôi động, nhộn nhịp. Chỉ cần vài thao tác đơn giản, PV có thể tìm ra được hàng nghìn địa chỉ cung cấp công nghệ quay cóp siêu tinh vi có tên “gián điệp mùa thi”.

Để tìm hiểu hơn về thực hư, PV đã liên lạc với số điện thoại 035626xxxx và được chủ nhân số điện thoại giới thiệu tên Hưng, chuyên cung cấp những thứ mà “người khác không thể nhìn thấy”. Hưng quảng bá đã có 4 năm làm việc này.

Khi hỏi về thiết bị nghe lén mà Hưng đang có lập tức người này quảng cáo: “Bên anh có rất nhiều loại để phục vụ các em trong mùa thi. Nếu như em mua loại tai nghe siêu nhỏ, không dây chỉ bằng hạt đỗ thì có giá 1,8 triệu đồng. Còn loại có dây siêu nhỏ có giá 1,2 triệu đồng, có tiền thì em đầu tư lớn vì cả đời mình mới thi một lần!”.

Các thiết bị siêu tinh vi được sĩ tử tin tưởng.

Không chỉ có giới thiệu về loại “gián điệp mùa thi” mà Hưng còn hướng dẫn cách sử dụng rất tận tình. Đối với con gái nếu như tóc ngắn thì rất đơn giản, có thể gắn nó ở tai và tha hồ mà qua mặt giám thị, nhưng với người tóc dài hơn, nhất là mùa hè phải buộc cao. Để khắc phục điểm này Hưng tư vấn “để kín đáo thì nên đi cắt tóc cho thuận tiện”. Đối với bạn nam nên gắn ở bút, đồng hồ. Đây là các thiết bị công nghệ cao, kích thước nhỏ và không dây nên cán bộ coi thi rất khó phát hiện ra.

Khi PV thắc mắc về chất lượng của loại “gián điệp” công nghệ cao này, Hưng cho hay: “Nếu mua loại không dây giá 1,8 triệu đồng yên tâm về chất lượng, loại này đang “hot” nhất trên thị trường chuyên dùng cho thi trắc nghiệm. Chỉ cần em quen một bạn thí sinh trong phòng thi, người này làm xong đọc nhẹ đáp án là người kia dù có ngồi xa đến mấy cũng biết, thao tác cực kỳ đơn giản mà rất khó phát hiện ra. Nếu như cả hai người cùng sử dụng thiết bị này lại càng dễ nhắc bài hơn. Vì thế, không ít người đã lựa chọn mua cả cặp cho….an toàn”.

Theo như lời tiếp thị của Hưng, trước đây Hưng buôn bán với số lượng lớn và thậm chí còn cho thuê loại công nghệ cao này. Giá cho thuê từ 350 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng/ngày. Chỉ cần khách hàng chụp chứng minh thư gửi qua zalo, sau đó chuyển tiền vào tài khoản là thiết bị nghe lén sẽ…về tận nhà.

Độ tinh vi của thiết bị này được quảng cáo "có một không hai".

“Thời gian gần đây, những loại thiết bị này bị truy tìm khá gắt nên anh không bán trực tiếp nữa mà chủ yếu bán qua online, nếu ai có nhu cầu đặt hàng trước một tuần để anh thiết kế. Trước anh hay nhập từ nhiều nước Mỹ, Australia, Thái Lan, Trung Quốc…nhưng hiện giờ thì anh tự chế. Việc sử dụng các thiết bị tự chế này tốt hơn rất nhiều so với hàng nhập”, Hưng tiết lộ.

Khi chúng tôi đặt vấn đề tự chế thì làm sao có thể có được thiết bị nghe lén chỉ bé bằng hạt đỗ như vậy, Hưng liền bật mí: “Thực ra những thiết bị này chế tạo có "thủ thuật" của nó, chỉ cần biết cách và có mánh khóe một chút. Đây là bí mật riêng trong nghề, cũng là miếng cơm manh áo nên khó nói cho bọn em biết được. Nếu em mua có thể đặt cọc trước tiền, khoảng 1 tuần anh sẽ chuyển hàng, khách được kiểm tra trước khi lấy để đảm bảo về chất lượng”.

Ngay sau đó, Hưng gửi cho khách hàng một hình ảnh về thiết bị nghe lén, cách hướng dẫn sử dụng được Hưng thiết kế bài bản, có chuyên môn nhằm kích thích sự tò mò của khách hàng.

Không chỉ có Hưng, mà rất nhiều “cò mồi” đưa ra lời mật ngọt để dụ dỗ thí sinh mua “gián điệp mùa thi” mà không hề cho biết địa chỉ cửa hàng ở đâu nhưng lại "thổi bùng" một niềm tin “sẽ qua mặt được giám thị” trong bất cứ tình huống nào.

Phó mặc cho “gián điệp hai mặt”…gặp rủi ro lớn

Thiết bị nghe lén đã xuất hiện trên thị trường nhiều năm nay, mặc dù đã được cảnh báo nhiều lần nhưng không ít các sĩ tử vì lo lắng cho kỳ thi quan trọng nên đã tin tưởng vào “gián điệp hai mặt”. Tuy nhiên, vì lạm dụng thiết bị gian lận này mà không ít sĩ tử lao đao.

Nói chuyện với PV, Xuân An (hiện là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội) cho hay: “Trước kỳ thi em cũng lo lắng lắm, em lên mạng tìm hiểu thấy thiết bị này cũng khá lạ. Vì thế, em nói dối mẹ cần tiền để mua tài liệu ôn thi nhưng thực chất em mua “gián điệp” để “phòng thân”.

Theo lời chia sẻ của Xuân An, khi nhận được thiết bị từ người bán, kiểm tra hàng thấy khá tò mò. Nhưng sau đó, Xuân An sử dụng thì thiết bị có vấn đề. Thậm chí, trong một lần kiểm tra tại lớp, Xuân An đã cùng một bạn trong lớp “thử nghiệm” thiết bị này và bị cô giáo phát hiện.

“Em xấu hổ với bạn bè và thầy cô. Từ đó, em quyết không phụ thuộc hay phó mặc cuộc đời cho gian lận. Em nghĩ, nếu như mình mang vào phòng thi, bị phát hiện, không biết bây giờ mình đang ở đâu?”, Xuân An ngại ngùng nói.

Trước những lời quảng cáo có cánh và sự lo lắng của không ít thí sinh trước kỳ thi về loại công nghệ siêu tinh vi này, chuyên gia an ninh mạng Võ Đỗ Thắng (Giám đốc Trung tâm an ninh mạng Athena) cho biết: “Những loại thiết bị này đa số được bán lén lút, không dám công khai vì nó vi phạm pháp luật. Hơn nữa, nếu nói tự chế thì rất khó, chẳng qua họ nhập những thiết bị, linh kiện từ Trung Quốc hay một số nước khác về sau đó lắp ghép và tự gắn nó với cái tên “công nghệ cao”. Những loại linh kiện này rất rẻ và độ an toàn không cao”.

Theo chuyên gia an ninh mạng Võ Đỗ Thắng, dù là công nghệ cao đến mấy cũng có thể bị phát hiện vì thiết bị do con người tạo ra. Đã có không ít thí sinh vì cố tình sử dụng đã vi phạm quy chế thi, bị đình chỉ thi. Vì thế, hãy tự học và thi bằng chính năng lực của mình đừng để “gián điệp hai mặt” kết thúc tương lai của mình.

Tác giả: M.T

Nguồn tin: nguoiduatin.vn