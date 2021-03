Giá xăng tăng nhẹ sau khi Liên bộ tiếp tục chi mạnh quỹ bình ổn

Tại kỳ điều chỉnh hôm nay, Liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) đối với tất cả các loại xăng dầu.

Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.900 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 1.050 đồng/lít, dầu diesel ở mức 500 đồng/lít, dầu hỏa chi ở mức 500 đồng/lít, dầu mazut ở mức 600 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 17.851 đồng/lít (tăng 129 đồng/lít, nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ BOG 1.900 đồng/lít thì giá sẽ tăng 2.029 đồng/lít và giá bán là 19.751 đồng/lít);

- Xăng RON95-III: Không cao hơn 19.046 đồng/lít (tăng 165 đồng/lít, nếu không chi Quỹ BOG 1.050 đồng/lít thì giá sẽ tăng 1.215 đồng/lít và giá bán là 20.096 đồng/lít);

- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 14.243 đồng/lít (giảm 158 đồng/lít, nếu không chi Quỹ BOG 500 đồng/lít thì giá sẽ tăng 342 đồng/lít và giá bán là 14.753 đồng/lít);

- Dầu hỏa: Không cao hơn 13.004 đồng/lít (giảm 169 đồng/lít, nếu không chi Quỹ BOG 500 đồng/lít thì giá sẽ tăng 331 đồng/lít và giá bán là 13.504 đồng/lít);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 13.757 đồng/kg (giảm 12 đồng/kg, nếu không chi Quỹ BOG 600 đồng/kg thì giá sẽ tăng 588 đồng/kg và giá bán là 14.357 đồng/kg).

Giá xăng dầu thế giới trong 15 ngày vừa qua tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là tăng nhẹ đối với các loại xăng và giảm nhẹ đối với các loại dầu. Giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 27.3.2021 cụ thể như sau: 71,570 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,034 USD/thùng, tương đương tăng 0,047% so với kỳ trước); 73,642 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,476 USD/thùng, tương đương tăng 0,65% so với kỳ trước); 68,358 USD/thùng dầu diesel 0.05S (giảm 1,748 USD/thùng, tương đương giảm 2,49% so với kỳ trước); 66,356 USD/thùng dầu hỏa 0.05S (giảm 1,834 USD/thùng, tương đương giảm 2,69% so với kỳ trước); 386,386 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (giảm 1,283 USD/tấn, tương đương giảm 0,33% so với kỳ trước).