Giá xăng ngày mai sẽ giảm sau 7 lần tăng liên tiếp?

Ngày mai, Liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến gần đây có xu hướng giảm nhẹ so với chu kỳ trước. Cụ thể, xăng RON 92 là khoảng 148 USD/thùng, còn xăng RON 95 là 155 USD/thùng.

Giá xăng ngày mai được dự báo sẽ quay đầu giảm (Ảnh: Mạnh Quân).

Trao đổi với Dân trí, lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu cho biết giá xăng dầu trong nước ngày mai có thể hạ nhiệt sau một thời gian dài tăng liên tiếp. Mức giảm theo vị này, còn tùy thuộc vào việc điều hành quỹ, song cơ bản sẽ nhẹ.

Theo vị này, giá dầu thô thế giới vừa qua có giảm nhưng gần đây lại bật tăng trở lại do những lo lắng về nguồn cung thắt chặt.

Cụ thể, các loại dầu đều tăng hơn 2% vào ngày 28/6 do lo ngại về nguồn cung thắt chặt vì các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Giá dầu tăng khi các nước G7 đồng ý tìm kiếm các lựa chọn để áp đặt giới hạn giá đối với dầu xuất khẩu của Nga.

Như vậy, nếu dự báo chính xác, giá xăng dầu trong nước sẽ bước vào lần giảm đầu tiên sau 7 lần tăng liên tiếp. Song với mức giảm được nhận định khá "nhẹ nhàng", giá mặt hàng này vẫn đang ở "đỉnh" rất cao. Giá xăng dầu tăng cao thời gian qua đè nặng lên áp lực lạm phát.

Tổng cục Thống kê cũng vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tăng 0,69% so với tháng trước, tăng 3,18% so với tháng 12/2021 và tăng 3,37% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng của CPI tháng 6 được ghi nhận là cao nhất trong giai đoạn 2016-2022.

Theo cơ quan này, giá xăng dầu trong nước liên tục tăng cao theo giá nhiên liệu thế giới, giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên liệu đầu vào và chi phí vận chuyển là những nguyên nhân chủ yếu làm CPI tháng 6 tăng.

Trước đó, sau kỳ điều chỉnh ngày 21/6, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 190 đồng, RON 95-III tăng 500 đồng và dầu tăng từ 380-990 đồng một lít/kg. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 hiện là 31.300 đồng/lít; RON 95-III là 32.870 đồng/lít, dầu diesel 30.019 đồng/lít, dầu hỏa 28.785 đồng/lít, dầu mazut 20.735 đồng/kg.

Từ ngày 21/4 đến nay, xăng đã có 7 lần tăng. Tính tổng cộng, mỗi lít RON 95-III đã tăng thêm 5.560 đồng; E5 RON 92 tăng thêm 4.830 đồng.

Thời gian qua, nhiều cử tri và đại biểu Quốc hội, các chuyên gia "sốt ruột" đề nghị phải chủ động giảm thuế để kìm giá xăng dầu, chống lạm phát. Hiện nay, Bộ Tài chính đã trình phương án giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu nhưng đề xuất này vẫn còn đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau.

Tác giả: Nguyễn Khánh

Nguồn tin: Báo Dân trí