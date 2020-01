Giá vé xem U23 Việt Nam thi đấu ở giải châu Á rẻ bất ngờ

Theo ban tổ chức vòng chung kết U23 châu Á 2020, SVĐ Chang Arena có 4 khán đài A, B, C, D nhưng chỉ có 2 khán đài A (phía Đông) và C (phía Tây) cửa được mở bán. Vé ở khán đài A sẽ có mức giá cao hơn C.

SVĐ Chang Arena, Buriram - nơi U23 Việt Nam thi đấu vòng bảng - có sức chứa hơn 32.000 chỗ ngồi và đã bắt đầu mở bán vé vào sân để phục vụ người hâm mộ với mệnh giá khác nhau lần lượt là 220 Bath, 320 Bath và 420 Bath.

Cụ thể, các CĐV có thể mua vé tại khán đài A các cửa A1-2-3-6-7-8 với mức giá 420 Bath, tương đương khoảng hơn 300.000 đồng (VNĐ) , trong đó cửa 4-5 là khu vực VIP không mở bán.

Vé xem ở khán đài C được mở bán tất cả cửa từ 1-8, với giá vé tại cửa C4-5 (khu trung tâm) là 320 Bath, tương đương khoảng 250.000 đồng; các cửa còn lại 220 Bath, tương đương khoảng 170.000 đồng.

U23 Việt Nam sẽ khởi đầu VCK U23 châu Á 2020 với trận đầu tiên tại vòng bảng gặp U23 UAE vào chiều 10/1. Trong khi đó, chủ nhà Thái Lan sẽ ra quân vào ngày hôm 8/1 bằng trận so tài với U23 Bahrain vào lúc 20h15. Trước đó, U23 Iraq sẽ gặp gỡ U23 Australia vào lúc 17h15 ở trận đấu khai mạc của giải đấu.

U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ thi đấu thành công ở châu Á

Mới đây, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á có bài viết đánh giá về các đội tuyển ở bảng D của vòng chung kết U23 châu Á 2020. Website của AFC đã đặt U23 Việt Nam lên đầu khi đánh giá 4 đội ở bảng D và cho rằng đội bóng của HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể nghĩ tới ngôi vô địch trên đất Thái Lan ở giải đấu năm nay.

"Sau khi dẫn ĐTQG Việt Nam vào Tứ kết Asian Cup ở UAE cách đây gần 12 tháng, HLV trưởng Park Hang Seo sẽ lại đối mặt địch thủ quen thuộc Jordan, những người mà họ đã đánh bại tại vòng 1/8 cách đây 1 năm.

Thua Uzbekistan trong trận Chung kết U23 châu Á năm 2018, Việt Nam lần này có quyền nghĩ về việc tiến thêm một bước nữa, để đăng quang ngôi vô địch châu lục ở Thái Lan trong năm 2020.

Lá bùa hộ mệnh Quang Hải sẽ là nhân tố chủ chốt của Việt Nam, cùng 6 cầu thủ khác - những người hoặc từng có mặt ở VCK năm 2018 hay vô địch AFF Cup 2019, hoặc góp mặt ở cả 2 giải đấu đó. Họ sẽ mang đến tâm lý chiến thắng cho U23 Việt Nam, trong bối cảnh mất đi Đoàn Văn Hậu hay thậm chí là Trần Đình Trọng".

Được biết mục tiêu của U23 Việt Nam và U23 Thái Lan không gì khác ngoài tấm vé dự Olympic lần đầu tiên trong lịch sử. Để làm được điều đó hai đại diện của bóng đá Đông Nam Á cần lọt vào Top 3 của giải đấu năm nay.