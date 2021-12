Giá vé máy bay Tết giảm sâu nhưng khách vẫn e ngại

Giá vé máy bay "hạ nhiệt" mạnh...

Hiện giá vé máy bay dịp Tết loại rẻ nhất của các hãng hàng không trên các chặng bay nội địa dao động từ 399.000 đồng/chiều, thậm chí một số chặng bay chỉ vài chục nghìn đồng (giá vé chưa bao gồm, thuế phí).

Giá vé máy bay Tết đang giảm mạnh. Ảnh: Internet

Một số đường bay đang được bán với giá vé chỉ từ 18.000 đồng (chưa thuế phí) như Đà Nẵng - Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang và TP. Hồ Chí Minh - Vinh...

Những chặng bay chính ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, giá vé từ 1.800.000 đồng/chiều (chưa thuế phí).

Để đáp ứng nhu cầu khách hàng, một số hãng hàng không còn dự kiến tăng tần suất khai thác.

Với Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO), từ ngày 1/12 hãng thực hiện khoảng 140 chuyến bay mỗi ngày trên gần 40 đường bay nội địa. Từ 15/12, Vietjet dự kiến sẽ tăng lên 6 chuyến khứ hồi/ngày trên các đường bay chính.

Tương tự, Bamboo Airways cũng sẽ tăng tần suất khai thác chuyến bay Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh lên 3-4 chuyến khứ hồi/ngày trong nửa đầu tháng 12 và tăng từ 4-5 chuyến khứ hồi từ ngày 15/12.

Vietravel Airlines cũng tập trung khôi phục và tăng tần suất các đường bay khứ hồi kết nối giữa Hà Nội - TP.HCM và các điểm đến du lịch lớn bao gồm Đà Nẵng, Nha Trang (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang) và Quy Nhơn (Bình Định).

Theo kế hoạch khôi phục các đường bay nội địa của Cục Hàng không, từ ngày 1/12, Vietjet Air đã tăng tần suất các chặng bay như Hà Nội - TP.HCM, Hà Nội - Đà Nẵng và TP.HCM - Đà Nẵng lên 6 chuyến khứ hồi/ngày.

Hãng cũng nâng tần suất khai thác các đường bay kết nối 3 thành phố trên với các điểm đến như Vinh, Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang nhằm phục vụ nhu cầu của hành khách.

Không chỉ giảm giá vé và tăng tần suất khai thác, các hãng hàng không cũng liên tiếp đưa ra các chương trình ưu đãi cho hành khách nếu mua vé trong thời điểm này.

Đơn cử, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng mạnh của hành khách giai đoạn cuối năm và cận Tết, Bamboo Airways triển khai chương trình "Ngày vàng thứ 4" với giá vé chỉ từ 26.000 đồng, tiết kiệm tới 20% giá vé cho nhóm từ 3 khách, tặng tới 3 vé bay cho đoàn từ 20 khách trở lên áp dụng đến 31/12/2021…

... Khách vẫn e ngại vì sợ dịch

Dù vé máy bay Tết đã bán được hơn một tháng nhưng lượng khách đặt mua vé sụt giảm 60 – 70% so với cùng kỳ. Đại diện Vietravel Airlines nhận định nhu cầu vé máy bay Tết năm nay khó tăng đột biến so với các năm trước do tâm lý e ngại dịch bệnh và việc thắt chặt chi tiêu của người dân, gây khả năng thừa tải từ các hãng trong nước. Do vậy, giá vé máy bay được dự báo ổn định, thậm chí rất cạnh tranh để kích cầu thị trường.

Nhiều người chưa mua vé Tết do lo ngại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: PLO

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng vé máy bay ế ẩm dù giá giảm mạnh được cho là do đa số người dân hiện nay đều chưa vội quyết định đặt vé vì lo ngại tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Cùng với đó, thu nhập của đa số người tiêu dùng bị giảm sút, kéo theo nhu cầu đi lại trong dịp Tết bằng đường hàng không sẽ ít hơn.

Nhận định về thị trường vé máy bay Tết trong thời gian này, một chuyên gia hàng không cho hay, tình trạng ế ẩm vé máy bay dù giá giảm sâu trong giai đoạn Tết là điều không thể tránh khỏi, các hãng hàng không cũng phải đối mặt với nguy cơ “rỗng” máy bay, bởi tâm lý lo ngại dịch bùng phát của hành khách trong dịp Tết rất cao. Bên cạnh đó, ngay sau khi kết thúc đợt giãn cách, một lượng lớn người dân từ các thành phố lớn đã di chuyển về quê.

Vì người dân chưa mặn mà mua vé máy bay đi lại trong dịp Tết Nguyên đán nên các đại lý vé máy bay lớn cũng chưa dám gom vé Tết như mọi năm. Hành khách cũng đã quen với tâm lý mua vé máy bay Tết sát ngày để hưởng mức giá tốt hơn sau khi nhiều người hớ tiền triệu mỗi vé vì đặt sớm vé máy bay Tết 2021 nên hiện tại doanh số bán vé cao điểm dịp Tết không được kỳ vọng như mọi năm.

Tác giả: An Mai

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị