Giá tính phí trước bạ giảm cả trăm triệu, khách mua ô tô hưởng lợi lớn

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1238/QĐ-BTC về việc điều chỉnh, sửa đổi bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy, có hiệu lực từ ngày 25/8.

Trong đó, đối với 28 mẫu xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước, giá tính phí trước bạ cho nhiều mẫu xe thương hiệu Hyundai, Mazda và Peugeot được điều chỉnh theo hướng giảm hơn so với trước. Cộng với chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước áp dụng từ 28/6 để chống suy thoái do dịch Covid-19, việc điều chỉnh trên giúp người mua ô tô sau thời điểm 25/8 sẽ có lợi "kép".

Xe Mazda3 lắp ráp trong nước

Mazda3 có mức điều chỉnh từ 40 triệu đến 65,7 triệu đồng giá tính phí. Phiên bản Mazda3 Deluxe có mức điều chỉnh nhiều nhất, từ 738,4 triệu đồng xuống còn 669 triệu đồng (giảm 65,7 triệu đồng) giá tính phí. Phiên bản Mazda 3 20G AT SD FL còn 730 triệu đồng (giảm 40 triệu đồng) giá tính phí.

Giảm mạnh nhất ở thương hiệu này là 3 phiên bản Mazda CX-5 gồm 20G AT 2WD KW, 25G AT 2WD KW và 25G AT AWD KW. Giá tính lệ phí trước bạ của 3 phiên bản xe này chỉ từ 824 triệu đồng đến 1,014 tỷ đồng, giảm từ 65 – 135 triệu đồng so với trước đây. Mazda CX-8 25G AT 2WD cũng chỉ còn 1,039 tỷ đồng, giảm 100 triệu đồng so với trước.

Đối với Peugeot, giá tính phí mới của chiếc 3008 là 999 triệu và 1,109 tỷ đồng, giảm từ 40 triệu đến 100 triệu đồng. Mẫu Peugeot 5008 cũng giảm khoảng 100 triệu đồng giá tính phí trước bạ.

Ba mẫu xe Hyundai được điều chỉnh, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ gồm Grand i10 1.2 MT giá mới là 350 triệu đồng, SantaFe TM2 2.2 TCI 8AT giá 1,125 tỷ đồng, Tucson TL1-1.6GM 7DCT FL giá 880 triệu đồng và Tucson TL4-2.0R 8AT FL 873,7 triệu đồng.

Danh sách các ô tô chở người dưới 9 chỗ lắp ráp trong nước được điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ theo Quyết định 1238/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành hôm 25/8

Vì vậy, khi mua xe với giá tính phí mới, người mua sẽ được lợi hơn trước rất nhiều do phí trước bạ được tính theo tỷ lệ % trên giá trị tuyệt đối của xe.

Lấy ví dụ, Mazda 3 Deluxe trước đây có giá tính lệ phí trước bạ là 738,4 triệu đồng thì nay chỉ còn 669 triệu đồng. Nếu người mua xe đăng ký ở Hà Nội, lệ phí trước bạ trước ngày 25/8 tương ứng là 6% (giảm 50% so với mức gốc 12%) trên giá trị xe, kéo theo, sẽ phải nộp khoản tiền 44,304 triệu đồng. Nhưng nay, số tiền nộp lệ phí trược bạ sẽ chỉ còn 40,14 triệu đồng, giảm hơn 4 triệu đồng.

Theo quy định hiện hành, việc điều chỉnh giá tính phí trước bạ ô tô được thực hiện khi giá thị trường ô tô có sự biến động tăng giảm trong phạm vi 5%. Các mức giảm giá tính phí trước bạ trên được tính sát với thực tế giá thị trường trong thời gian qua.

Trong nhiều tháng qua, Hyundai, Mazda, Peogeot đều áp dụng giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng chính là cơ sở giá tính phí trước bạ giảm mạnh.

Tác giả: Đình Quý

Nguồn tin: Báo VietNamNet