Gia tăng vi phạm giao thông trong thời gian giãn cách xã hội ở TP. Vinh

Cùng 1 thời điểm, tại nút giao đường Lê Hồng Phong với Nguyễn Đức Cảnh có 3 người đi xe máy vượt đèn đỏ

Từ 0h ngày 19/6, TP. Vinh (Nghệ An) thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện phòng chống dịch Covid-19.

Lực lượng Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP Vinh được điều động lập các chốt tại các cửa ngõ ra vào TP. Vinh để kiểm soát chặt chẽ người ra vào.

Trong 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường nội đô ở TP. Vinh giảm hẳn.

Theo ghi nhận, sự vắng bóng của lực lượng chức năng, khiến việc vi phạm giao thông xảy ra thường xuyên, liên tục và chủ yếu là xe máy với các lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.

Đường phố thông thoáng và vẳng vẻ hơn ngày thường. Người ra đường chủ yếu làm việc ở những đơn vị, cơ quan được phép hoạt động và những người dân đi các công việc thật sự cần thiết…

Tuy nhiên, sự thông thoáng của đường phố, cộng với sự “vắng mặt” của lực lượng chức năng trên đường là cơ hội cho nhiều đối tượng bất chấp pháp luật, an toàn tính mạng của mình và người đi đường để vi phạm pháp luật về ATGT.

Hành vi vượt đèn đỏ không chỉ trái quy định của pháp luật mà còn gây nguy hiểm cho chính mình và người tham gia giao thông trên tuyến.

Theo ghi nhận của PV ở nhiều thời điểm khác nhau trong 2 ngày 28 - 29/6 ở trên rất nhiều tuyến đường thì hầu hết phương tiện vi phạm là xe máy; các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ.

Cụ thể, tại các nút giao như: Nguyễn Sỹ Sách giao Tuệ Tĩnh; Nguyễn Sỹ Sách giao Mai Hắc Đế; Lê Nin giao Phạm Đình Toái; Phong Định Cảng giao Phan Đăng Lưu; Lê Lợi giao Chu Văn An; Lê Hồng Phong giao Nguyễn Đức Cảnh; Phong Định Cảng giao An Dương Vương…, PV đã ghi được hàng chục xe máy không đội mũ bảo hiểm, ngang nhiên vượt đèn đỏ.

Hai người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ trên đường Lê Lợi đoạn nút giao Chu Văn An.

Điển hình như các xe BKS: 37B2 - 135.06, 59X2 - 624.27, 37D1 - 082.70, 37E1 - 659.15, 37B2 - 475.25, 37N3 - 0838, 37K1 - 766,87, 37B2 - 269.89, 37B3 - 087.27, 37B3 - 011.88…

Trước thực tế này, một lãnh đạo Công an TP. Vinh cho biết: Hiện, lực lượng CATP đang tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trên các tuyến đường, các ngã ba, ngã tư của thành phố đã được lắp đặt camera giám sát. Công an TP sẽ tăng cường giám sát và xử lý các trường hợp cố tình vi phạm thông qua hệ thống camera này.

Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: atgt.vn