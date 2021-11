Gia Lai: Bất chấp lệnh cấm, một quán karaoke mở cửa đón 23 khách

Sáng 10/11, trao đổi với Người Đưa Tin, một lãnh đạo UBND Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan công an đang tiến hành xử lý quán karaoke AliBaBa địa chỉ 144/11 đường Vừu, tổ 3, phường Ia Krinh mở cửa đón khách trái phép. Trong số các đối tượng đến quán hát nhiều đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Vị lãnh đạo này cho biết thêm, khoảng 23h ngày 9/10, lực lượng Công an Tp.Pleiku phối hợp với Công an phường Ia Kring kiểm tra quán karaoke AliBaBa, phát hiện có 4 phòng đang hoạt động. Tại hiện trường, bước đầu cơ quan công an thống kê có tổng cộng 23 khách đang hát. Đặc biệt, trong số này có nhiều đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau đó, cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản, đưa toàn bộ các đối tượng về trụ sở Công an Tp.Pleikiu để tiếp tục xác minh điều tra làm rõ.

Vị lạnh đạo này cho biết thêm: “Hiện tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, các quán karaoke mở cửa kinh doanh trái phép, lãnh đạo Thành phố cương quyết, cơ sở nào vi phạm sẽ tiến hành xử lý nghiêm”.

Sáng cùng ngày, theo nguồn tin của Người Đưa Tin, trong số 23 khách đến quán karaoke AliBaBa, qua test nhanh phát hiện có 11 đối tượng dương tính với chất ma túy. Hiện, cơ quan chức năng của ngành y tế tiến hành lấy mẫu toàn bộ 23 người này để xét nghiệm xem có trường hợp nào liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Tại tỉnh Gia Lai, tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, cơ quan chức năng của tỉnh có văn bản tạp dừng tất cả các hoạt động không thiết yếu để đảm bảo công tác phòng dịch, trong đó có dịch vụ karaoke.

Tuy hầu hết các cơ sơ kinh doanh dịch vụ karaoke đã ký cam kết tạm dừng hoạt động để chống dịch nhưng nhiều cơ sở vẫn lén lút hoạt động. Trước đó, quán karaoke Paradise cũng tại phường Ia Kring mới bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính số tiền 40 triệu đồng về hành vi mở cửa đón khách trái phép.

