Giá iPhone 13 xách tay giảm sâu, có sản phẩm 'bốc hơi' cả chục triệu đồng

Ngày 22/10, các nhà phân phối bán lẻ, đại lý ủy quyền tại Việt Nam đồng loạt mở bán iPhone 13 series chính hãng. Chính vì thế, giá iPhone 13 hàng xách tay buộc phải giảm để cạnh tranh.

Sau thời gian đầu đưa máy iPhone 13 về Việt Nam với mức giá cao ngất ngưởng, nhiều cửa hàng kinh doanh điện thoại đang giảm giá sâu đối với các mẫu iPhone 13 xách tay.

Theo ghi nhận, iPhone 13 xách tay phiên bản 128GB được điều chỉnh giá từ 25 triệu xuống khoảng hơn 21,9 triệu đồng (hàng chính hãng tại CellphoneS đang có giá khoảng 23.5 triệu đồng). iPhone 13 mini giá 18,9 triệu, giảm 3 triệu đồng (phiên bản này hàng chính hãng giá 20,5 triệu đồng). iPhone 13 Pro giảm 4 triệu xuống 27,9 triệu đồng (chính hãng: 29,9 triệu đồng). Bản cao cấp nhất 13 Pro Max 1TB cũng giảm 6 triệu và hiện có giá 43,9 triệu đồng, rẻ hơn hàng chính hãng khoảng 1 - 3 triệu đồng.

Các mẫu iPhone 13 xách tay đều giảm giá mạnh. (Ảnh chụp màn hình).

Anh Ngạc Thế Hiệp, đại diện một đơn vị kinh doanh iPhone xách tay ở Hà Nội cho biết, các mẫu iPhone tại cửa hàng anh đều giảm giá sâu từ 1 triệu cho đến vài triệu đồng tùy phiên bản. Trong đó, giảm giá sâu nhất là iPhone 13 Pro Max 1T. Phiên bản này cửa hàng anh hiện đang bán với giá 43,6 triệu đồng, rẻ hơn khoảng 5 triệu đồng so với cách đây 1 tuần.

Theo anh Hiệp, phiên bản ăn khách nhất là iPhone 13 Pro Max 128GB hàng xách tay từ Mỹ. Thời gian đầu về nước, iPhone 13 Pro Max có giá 50 - 60 triệu đồng. Nhưng đến nay cũng giảm xuống chỉ còn khoảng 39 - 40 triệu đồng. Nghĩa là so với thời điểm sốt nhất, chiếc iPhone 13 Pro Max đã "bốc hơi" cả chục triệu đồng.

Nhận định về lý do tại sao iPhone 13 xách tay năm nay kém thu hút, anh Hiệp cho rằng do năm nay Apple mở bán iPhone 13 sớm tại Việt Nam khiến iPhone xách tay không còn được săn đón. “Thêm vào đó là do ảnh hưởng của COVID-19, lượng iPhone 13 xách tay đưa về nước gặp nhiều khó khăn trong khâu vận chuyển. Do đó giá iPhone 13 chính hãng cạnh tranh rất nhiều so với hàng xách tay”.

iPhone 13 chính hãng bắt đầu mở bán tại Việt Nam từ 22/10 và xác lập nhiều kỷ lục về doanh thu.

Trong khoảng thời gian này, iPhone 12 và iPhone 13 Pro Max cũng được điều chỉnh giảm giá nhẹ để hút khách. Đơn cử, iPhone 12 bản 64GB đang giảm giá 1 triệu đồng tại Thế giới Di động, về mức 20,49 triệu đồng. iPhone 12 Pro Max tại CellPhone S giảm giá 2 triệu đồng, còn 30,99 triệu đồng cho bản 128GB, iPhone 12 mini giảm gần 3 triệu đồng, còn 16 triệu đồng cho bản 64GB.

Tác giả: CÔNG HIẾU

Nguồn tin: Báo VTC News