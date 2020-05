Giá bán 'iPhone quốc dân' giảm về mức chạm đáy ở Việt Nam

Mới đây, một số đơn vị bán lẻ uỷ quyền tại Việt Nam đã tiếp tục điều chỉnh mức giá của dòng máy iPhone 7 Plus. Theo đó, chiếc điện thoại được ra mắt vào năm 2016 này hiện được bán trên thị trường chính hãng ở tầm giá 9,49 triệu đồng. Cá biệt có một số chuỗi cửa hàng đang bán máy ở mức 9,19 triệu đồng. Ở tầm giá này, iPhone 7 Plus vẫn được xếp ở phân khúc tầm trung/ tiệm cận cao cấp trên thị trường Việt Nam. Các đây ít lâu, iPhone 7 Plus vẫn duy trì mức giá 12,99 triệu đồng trước khi giảm xuống còn 9,99 triệu đồng.

iPhone 7 Plus có camera kép ở mặt lưng. Một số người dự đoán chiếc iPhone này sẽ sớm dừng bán ở Việt Nam trên thị trường chính hãng (Ảnh: CNET)

Theo thống kê của GfK, trong nửa đầu năm 2019, iPhone 7 Plus liên tục trở thành chiếc iPhone bán chạy nhất tại Việt Nam. Có thời điểm doanh số của iPhone 7 Plus chiếm tới 61% thị phần nhóm smartphone có giá bán trên 10 triệu đồng. Đây cũng là lí do khiến chiếc điện thoại này được gọi bằng cái tên “iPhone quốc dân”. Dù vậy, nhiều nhà bán lẻ dự đoán sức hút của iPhone 7 Plus đang giảm dần. “Thiết kế của iPhone 7 Plus không còn quá hấp dẫn do máy vẫn sử dụng thiết kế cũ của Apple,” anh Minh, chủ một cửa hàng di động trên phố Thái Hà nhận định. Chỉ tính riêng tại cửa hàng của anh, số lượng khách hàng tìm mua các dòng iPhone 7 Plus xách tay hay quốc tế đã qua sử dụng đang giảm dần trong khoảng nửa năm trở lại đây.

“Sự tối ưu tốt giữa phần cứng và phần mềm mang đến cho những chiếc iPhone, dù cũ, một lợi thế về trải nghiệm mà ít nhà sản xuất nào làm được,” anh Tâm, một người dùng iPhone lâu năm chia sẻ. Theo anh Tâm, bên cạnh màn hình lớn và tầm giá phải chăng, đây là điểm đáng giá nhất trên iPhone 7 Plus.

Doanh số iPhone 7 Plus tại Việt Nam rất ấn tượng trong nửa đầu năm 2019.

Chiếc điện thoại này bên cạnh đó vẫn có camera kép để phục vụ tính năng chụp hình. Dù dĩ nhiên không thể có chất lượng ảnh chụp tốt như những dòng iPhone mới song iPhone 7 Plus vẫn có thể đáp ứng được tương đối nhu cầu người dùng. iPhone 7 Plus cũng đang nằm trong danh sách được Apple hỗ trợ cập nhật lên các phiên bản hệ điều hành iOS mới nhất. Trong vài năm trở lại đây, hệ điều hành của Apple được tối ưu tốt cho cả các dòng máy cũ. Hiện tượng lag, giật khi nâng cấp gần như không còn xuất hiện.