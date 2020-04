Gặp tai nạn nguy kịch nhưng gọi 115 không ai nghe máy?

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: T.T

Trưa 18-4, ông Huỳnh Giới, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, cho biết đang đề nghị ca trực ở khoa cấp cứu giải trình về thông tin người dân gọi vào đầu số cấp cứu 115 nhưng không ai nghe máy. "Hiện tại chúng tôi nắm thông tin ban đầu và đang chờ ca trực giải trình", ông Giới nói.

Trước đó, khoảng 19h tối 17-4, tại đường Hoàng Sa (đoạn qua xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe 16 chỗ do tài xế tên Nam điều khiển với xe máy do N.T.V. (18 tuổi, quê Nghệ An) cầm lái chạy ngược chiều.

Vụ tai nạn khiến xe máy văng lên dải phân cách, nam thanh niên bị hất văng ra xa nằm bất động trong tình trạng nguy kịch, ôtô hư hỏng nặng phần đầu.

Sau tai nạn, người dân nhanh chóng gọi vào đầu số cấp cứu 115 xin hỗ trợ nhưng không ai nghe máy.

Anh Kiều Tử Trực, người chứng kiến vụ việc, cho biết: "Tôi và nhiều người gọi liên tục vào đầu số cấp cứu 115 nhưng không ai nghe máy. Hơn 30 phút sau người dân dùng xe cá nhân đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Đi được một đoạn thì xe cấp cứu của một bệnh viện tư nhân đến tiếp tục chở nạn nhân đi".

Vụ tai nạn nghiêm trọng nhưng gọi vào đầu số cấp cứu không được - Ảnh: T.T

Sau khi chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, nạn nhân N.T.V. đã tử vong tối cùng ngày và được gia đình đưa về quê an táng. Sự việc khiến nhiều người dân bức xúc bởi việc sơ cấp cứu ban đầu rất quan trọng nhưng gọi vào đầu số cấp cứu không được.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tuổi Trẻ Online, đầu số 115 của tỉnh Quảng Ngãi được đặt trong khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Mỗi ca trực của khoa cấp cứu có 6 điều dưỡng và 2 bác sĩ vừa thực hiện cấp cứu nội viện lẫn ngoại viện.

Tác giả: Trần Mai

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ