Gạo ST25 ngon nhất thế giới có mặt trên thị trường Nghệ An

Giống lúa thơm ST25 do nhóm tác giả là KS Hồ Quang Cua, TS Trần Tấn Phương và Th.s Nguyễn Thị Thu Hương nghiên cứu và được lựa chọn tham dự cuộc thi “World’s best rice”, do The Rice Trader (TRT) tổ chức tại Manila, Philippines vào tháng 11.2019. Gạo thơm ST25 đã đoạt giải nhất Gạo ngon nhất thế giới năm 2019. Hiện nay, gạo ST25 đã có chi nhánh phân phối trên thị trường Nghệ An.