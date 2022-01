Gần 90 tuổi liệu còn khả năng tình dục, sinh con? Hôn nhân cận huyết nguy hiểm thế nào?

Mới đây, Cơ quan ANĐT tỉnh Long An cho biết đang khẩn trương lấy lời khai một số cá nhân, trong đó có Lê Tùng Vân (SN 1932) để làm rõ về dấu hiệu phạm tội: loạn luân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Hiện Cơ quan an ninh điều tra vẫn đang thẩm vấn, lấy lời khai các cá nhân có liên quan.

Theo thông tin các cơ quan báo chí đăng tải, đa số trẻ em sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai đều có quan hệ huyết thống (cha-con) với Lê Tùng Vân. Đáng nói là có trường hợp trẻ sinh năm 2018, có nghĩa thời điểm đó Lê Tùng Vân đã 86 tuổi.

Vụ việc Lê Tùng Vân có quan hệ huyết thống với nhiều trẻ ở Tịnh thất Bồng Lai gây rúng động dư luận.

Trước sự việc này, nhiều người đặt câu hỏi: Liệu nam giới gần 90 tuổi có còn khả năng tình dục và sinh con? Trường hợp Lê Tùng Vân có phải là bất thường?

Một bác sĩ chuyên ngành Hỗ trợ sinh sản tại bệnh viện tư nhân ở Hà Nội cho biết, việc nam giới tuổi cao vẫn có khả năng sinh con là rất bình thường. Ở nữ giới, thường khi đã mãn kinh, nếu muốn có con thì cần thực hiện hỗ trợ sinh sản, hoặc tuổi cao thì bộ phận sinh sản cũng sẽ thoái hóa (teo đi), sức khỏe giảm sút nên khó có thể sinh con.

“Còn với nam giới, ở tuổi cao dù sức khỏe và chất lượng tinh trùng kém nhưng duy trì được khả năng này. Nếu tinh trùng đủ khỏe thì vẫn có thể thụ tinh và sinh con”, vị bác sĩ này cho hay.

Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung (Trung tâm Y tế Lao động Thái Hà) cho biết, về lý thuyết, nam giới còn sự sống thì vẫn còn khả năng sinh con, trừ những người bị chẩn đoán vô sinh. “Với những nam giới tuổi cao, tạm chưa bàn đến vấn đề quan hệ tình dục thế nào, nhưng về lý thuyết chỉ cần đưa được tinh trùng vào gặp trứng của người phụ nữ và thụ tinh được thì vẫn mang thai bình thường.

Khi nam giới còn sống thì “bộ máy” vẫn sản xuất tinh trùng, có thể chất lượng tinh trùng người cao tuổi sẽ kém, nhưng kém không có nghĩa là không thể thụ tinh được”, bác sĩ Dung cho hay.

Đối với vấn đề quan hệ tình dục ở người cao tuổi, bác sĩ Dung cho biết, cả nam và nữ khi về già đều vẫn có nhu cầu nhất định. Nhu cầu này ở nam giới thường cao hơn và hay thể hiện ra ngoài. "Tất nhiên, việc quan hệ tình dục ở người cao tuổi có rất nhiều kiểu và nhiều cách để làm thỏa mãn, chứ không nhất thiết phải hùng hục như khi còn trẻ", bác sĩ Dung nói.

Hôn nhân cận huyết rất nguy hiểm, người gánh chịu hậu quả chính là những đứa trẻ.

Về việc kết hôn hay quan hệ cận huyết thống và sinh con, theo các chuyên gia, điều này có thể để lại rất nhiều nguy cơ lớn.

“Thời phong kiến, nhiều vua chúa sinh con cận huyết vì muốn truyền ngôi cho người trong nhà, tuy nhiên cách này đã khiến có dòng họ bị xóa xổ. Ngày nay, ở một số vùng cao vẫn còn tình trạng hôn nhân cận huyết và những đứa trẻ sinh ra “không lớn được”, mắc nhiều bệnh nguy hiểm, điển hình như bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh). Chính vì lý do đó, nhà nước luôn tuyên truyền ngăn chặn và không chấp nhận hôn nhân cận huyết thống”, bác sĩ Dung cảnh báo.

Theo thông tin cảnh báo từ ngành y tế, hôn nhân cận huyết thống ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dân số, làm suy giảm giống nòi. Những cặp kết hôn cận huyết thống dù khoẻ mạnh nhưng có thể sinh ra những đứa con bị dị dạng hoặc bệnh tật di truyền, mở đầu cho cuộc sống tàn phế suốt như: Bệnh mù màu (không phân biệt được màu xanh, màu đỏ); Bệnh bạch tạng, da vẩy cá; Bệnh tan máu bẩm sinh...

Theo quy định của pháp luật, tảo hôn và hôn nhận cận huyết thống đều là những hành vi bị nghiêm cấm. Nếu người nào thực hiện thì có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật về hành chính hoặc nặng hơn có thể bị xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự.

