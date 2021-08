Gần 8 giờ tối, cả xóm rủ nhau ra ngõ tâm sự, hốt hoảng chạy vào khóa cửa, tắt đèn khi thấy bóng dáng lạ

Trong hoàn cảnh hiện nay, bên cạnh nỗi lo về tình hình dịch bệnh có những diễn biến phức tạp thì lực lượng chức năng còn "đau đầu" vì một bộ phận người dân thiếu ý thức, không tuân thủ yêu cầu giãn cách xã hội.

Mới đây, đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh của hộ gia đình đã bóc trọn khoảnh khắc nhiều người ở một xóm nhỏ vi phạm quy định nhưng lại còn "lươn lẹo" trước công an.

Cụ thể, gần 8 giờ tối, nhóm người gồm 3 người lớn và 1 bé trai khoảng 8 - 9 tuổi không đeo khẩu trang, bỏ chạy toán loạn từ ngoài đường vào 2 nhà.

Nhóm người này hốt hoảng tới nỗi bé trai vấp ngã ngoài cửa, người lớn cũng mau chóng kéo lê em vào rồi đóng chặt cổng nhà, tắt điện. Cả xóm mới ồn ào mà nhanh chóng im lặng đến lạ lùng.

Gần 8 giờ tối, cả xóm ra ngõ "tâm sự", hốt hoảng bỏ chạy khi thấy bóng lạ xuất hiện

Lúc sau, có một người cầm đèn pin, đi bộ vào trong, nhìn ngó một chút rồi quyết định rời đi. Có lẽ đó là thấy bóng công an đi tuần tra phòng dịch nên mới khiến nhóm người giật mình bỏ chạy.

Đoạn clip ngay khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt của dư luận. Nhiều người tỏ ra lo ngại khi các trường hợp thiếu ý thức như vậy vẫn còn tồn tại thì dịch bệnh sẽ càng khó được kiểm soát hơn.

"Cố tình vi phạm làm gì để rồi bỏ chạy đến khổ như thế hả?"

"Cứ thế này thì đến bao giờ mới hết dịch?"

"Các trường hợp như này phải xử thật mạnh tay vào. Tình hình bây giờ thế nào ai cũng rõ mà vẫn cứ nhởn nhơ thế được"

"Bé trai kia chạy thở không ra hơi, ngã cũng bị lôi xềnh xệch vào nhà".

