Gần 500 nhân viên an ninh bảo vệ trận Việt Nam vs Nhật Bản

Theo đó, sẽ có hơn 300 cảnh sát của lực lượng công an Hà Nội làm nhiệm vụ trực tiếp trên sân và khu vực khán đài Mỹ Đình. Bên cạnh đó, hơn 150 nhân viên của một công ty bảo vệ chuyên nghiệp sẽ được điều động, nhằm đảm bảo an toàn cho hơn 12 ngàn khán giả sẽ có mặt trên sân để theo dõi trận đấu Việt Nam vs Nhật Bản (19h00 ngày 11/11).

Toàn bộ nhân viên an ninh của trận đấu sẽ được xét nghiệm Covid trước khi trận đấu diễn ra 1 ngày và phải có kết quả âm tính mới có thể được làm nhiệm vụ. Đồng thời, công tác bảo vệ an ninh và dịch bệnh của trận đấu cũng được chuẩn bị kỹ, đồng thời phải trải qua 3 vòng an ninh được thiết lập sẵn.

Ở vòng ngoài cùng (khu vực quảng trường), các khán giả phải xuất trình thẻ và xác nhận đã hoàn thành việc tiêm 2 mũi vắc xin tối thiểu 14 ngày trước trận bằng giấy xác nhận hoặc qua ứng dụng được cấp phép, bên cạnh đó là giấy xác nhận âm tính với Covid tối đa 72 giờ trước trận.

Ở vòng ngoài cùng này, lực lượng y tế sẽ tiến hành đo thân nhiệt và yêu cầu khán giả khai báo y tế theo qui định, những người đủ điều kiện sẽ di chuyển vào vòng 2 với miếng dán xác nhận.

Ở lớp an ninh thứ 2, khán giả được kiểm tra vé và miếng xác nhận. Nếu đầy đủ 2 yếu tố trên, khán giả di chuyển về cửa vào khán đài theo đúng thông tin trên vé. Sau đó, lực lượng an ninh sẽ tiếp tục kiểm tra các dấu hiệu xác nhận của 2 vòng trước và được yêu cầu ngồi đúng vị trí, giữ khoảng cách an toàn, cũng như đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian của trận đấu.

