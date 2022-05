Gái Nga lấy chồng phố cổ, có bầu nặng 100kg chật vật vào nhà, đẻ con lai 30 người hộ tống

Câu chuyện về hành trình sinh con lai cực phẩm, đầy thú vị của chị Elena (SN 1980, người Nga) đã nhận được không ít sự chú ý. Sự lạc quan, vô tư của người mẹ trẻ khiến các mẹ bỉm sữa thích thú.

Gái Nga liên tiếp dính bầu, cứ có con là tăng 30kg

Elena đã sống ở Việt Nam 24 năm. Chị tốt nghiệp 2 trường Đại học ở Hà Nội (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Đại học Ngoại ngữ). Năm 2003, Elena bén duyên với trai phố cổ Hà Nội.

Khi đang chuẩn bị tốt nghiệp, Elena biết tin mình mang thai. Nhưng không may mắn, đến tháng thứ 3 thì Elena sảy mất đứa con đầu lòng. Bác sĩ dặn dò nên cẩn thận và nghỉ ngơi khoảng 1 năm mới có bầu lại được vì nếu xảy ra tình huống tương tự trong thời gian ngắn, Elena sẽ khó có con được nữa.

Thế nhưng, đúng 3 tháng sau, cô dâu Nga lại tiếp tục cấn bầu. Biết tin, cảm giác lo nhiều hơn mừng vui, cô gặp hết bác sĩ này đến bác sĩ khác để thăm khám, mua thuốc đông y, uống cả chục viên thuốc mỗi ngày để an thai.

Để cẩn thận, thời gian đầu, cô chỉ ở trong nhà. Trong thời gian mang thai, cân nặng của Elena tăng vọt. Vào tháng thứ 5 đã tăng thêm 34kg, từ gần 60kg lên hơn 90kg. Bác sĩ phải căn dặn "không được ăn nữa, nếu mà ăn là không đẻ được mất".

Tăng cân quá nhiều không chỉ ảnh hưởng đến việc sinh nở mà Elena còn gặp sự cố trong việc di chuyển. Đặc biệt, do làm dâu phố cổ với đặc thù là những căn nhà diện tích rất hẹp, các ngõ nhỏ xíu sâu hun hút, Elena khá vất vả.

"Mình ăn như chưa được ăn bao giờ luôn. Mỗi một ngày phải có 5kg quýt, táo. Ăn nem rán cả ngày. Lúc 7 tháng vào nhà, khom xuống không được, người mình như con thuyền. Nhà phải lên cầu thang nhỏ nhỏ, đi cứ phải nhích từng chút một, đeo giày cũng không cúi buộc dây được", chị Elena kể lại.

Lúc bầu vượt mặt, nàng dâu người Nga vẫn cùng gia đình nhà chồng đi chùa Hương vào dịp Tết. Hồi ấy vào năm 2004, khu du lịch này chưa có cáp treo, chị vẫn đi bộ bon bon lên xuống. Sau 2 tuần đi chơi về nhà thì sinh con. Nhưng lúc này thai kỳ mới 7 tháng rưỡi. Hành trình đi sinh của chị cũng vô cùng ly kỳ: Sinh non, không có dấu hiệu đau đẻ nào.

"Lúc đó mới tốt nghiệp, mình vẫn đi dạy học, chồng đi xe máy chở đi bình thường. Vừa xuống xe thì vỡ ối. Mình quay sang bảo chồng: Anh ơi, hình như em sắp đẻ rồi nhưng chả đau gì cả. Do chưa có kinh nghiệm lại không thấy vợ đau đẻ nên chồng mình còn bảo: Dạy học xong rồi mình đi đẻ. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, cả hai quyết định đến Bệnh viện Việt - Nhật để sinh".

Sinh thiếu tháng, con lai vẫn xinh đẹp giỏi giang

Tại đây, các bác sĩ gấp rút yêu cầu chuyển lên bệnh viện C. Chẳng có biểu hiện đau đớn gì, chị Elena vẫn đi xe máy (dù bác sĩ khuyên đi xe cấp cứu) lên viện chờ sinh Sau đó, hai vợ chồng mới gọi cho bố mẹ nội ngoại báo tin. Nằm trên bàn đẻ từ lúc 7h tối đến 5h sáng hôm sau, Elena vẫn không cảm giác được cơn đau nào xuất hiện. Mẹ bầu còn vô tư gọi chồng mua pizza về ăn.

Elena và con gái xinh đẹp

Qua 12 tiếng đồng hồ, bác sĩ tức tốc bảo mẹ bầu rặn đẻ Nghe vậy, Elena hét to khắp phòng sinh. "Mình chưa biết rặn như thế nào nên chỉ biết hét to lên. Bác sĩ giật mình bảo hét gì thế? Mình bảo nghe người ta nói đi đẻ phải la hét cho đỡ đau. Dù không đau nhưng mình cứ hét trước cho an toàn. Vừa rặn một hơi, bác sĩ bảo đẻ xong rồi. Con gái còn khóc to hơn cả mẹ".

Do bé sinh thiếu tháng nên nhanh chóng được đưa vào phòng lồng kính. Thấy quá trình sinh vô cùng thuận lợi của nàng dâu Nga, bác sĩ còn trêu đùa "phải đẻ chục đứa chứ 1 đứa thì phí quá". Với những ca sinh non, gia đình thường vô cùng căng thẳng nhưng với tính cách vô tư của mình, Elena khiến hành trình làm mẹ trở nên nhẹ nhàng vô cùng. Xong nhiệm vụ, bà mẹ trẻ còn hồn nhiên đứng dậy đi uống sữa, ăn bánh khiến bác sĩ tá hỏa đi tìm.

Là người nước ngoài nhưng Elena thích nghi rất tốt với văn hóa bản địa. Sau khi sinh nở, cô thoái mái thực hiện theo chỉ dạy kiêng khem của mẹ chồng như một "bà đẻ" Việt thực thụ, từ nhét bông vào tai, đi tất giữ ấm và không tắm rửa...

Elena chia sẻ, cô phải ăn món móng giò suốt 2 tháng. Móng giò luộc, xào, hầm đủ các loại. Vì em bé sinh thiếu tháng nên 3 tháng đầu phải thuê y tế về chăm sóc, tắm rửa. Thời gian vài tháng đầu, mẹ bỉm cũng chịu cảnh con khóc đêm, mất ngủ triền miên.

"Nhưng mình không bị nặng nề tâm lý. Mình nghĩ có con là may mắn, không ngủ được một đêm, một tháng, hai tháng cũng chả sao cả, tối không ngủ thì sáng ngủ bù. Ăn móng giò có nhiều sữa cho con thì mình ăn, miễn sao tốt là được".

Con gái của Elena lai giữa hai dòng máu Việt - Nga, cao 1,7m

Đến nay, Elena đã là bà mẹ của cô con gái 18 tuổi vô cùng xinh đẹp. Hai mẹ con đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bà mẹ trẻ vô cùng tự hào và hạnh phúc khoe bé gái lai giữa hai dòng máu Việt - Nga cao 1,7m, hiện đang là người mẫu trẻ. Cô bé học rất giỏi, biết 6 ngoại ngữ.

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: phapluat.suckhoedoisong.vn