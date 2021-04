Gã tài xế xe cấp cứu nhiều lần hiếp dâm con riêng của vợ

Ngày 8/4, Công an TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, đơn vị vừa bàn giao Nguyễn Văn Phúc (42 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong, TP. My Tho) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang điều tra theo thẩm quyền về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phúc là tài xế xe cấp cứu dịch vụ ở Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang. Năm 2014, sau khi chồng mất, bà T.T.K.S. (42 tuổi) quen Phúc và về ở chung, đến năm 2018 mới đăng ký kết hôn. Bà S. có 2 con gái với chồng trước và 1 bé gái là con chung với Phúc.

Thường ngày, bà S. đi làm còn 3 con gái ở nhà. Đến tháng 3/2021, bé N.L.N.H. (13 tuổi, là con riêng của bà S.) nói cho ông nội biết việc bị Phúc hiếp dâm nên ông nội bé H. đã đến công an tố giác hành vi của Phúc.

Nghi phạm Nguyễn Văn Phúc. Ảnh: Công an TP.HCM

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an TP. Mỹ Tho đã tiến hành đưa bé H. đi giám định pháp y; đồng thời lấy lời khai của Phúc và những người có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Phúc thừa nhận có quan hệ với bé H. nhiều lần.

Theo trình bày của bé H., từ tháng 8/2019, bé H. thường xuyên bị Phúc bắt quan hệ tình dục. Mỗi tuần quan hệ từ 2 đến 3 lần tại phòng ngủ hoặc khách sạn. Mỗi lần quan hệ xong, Phúc đưa thuốc tránh thai cho bé H. uống. Mặc dù bé H. có phản kháng nhưng bị Phúc nhiều lần đe dọa sẽ giết H. và mẹ nên bé không dám nói với ai.

Bà S. do bận đi làm nên đến khi cơ quan điều tra mời làm việc thì mới biết sự việc.

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an TP. Mỹ Tho đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang bắt tạm giam Phúc và điều tra theo thẩm quyền.

Tác giả: Linh Chi

Nguồn tin: saostar.vn