Gã hàng xóm hãm hiếp cô gái bị thiểu năng đến mang thai

Bị cáo Đậu Hồng Sơn (ảnh Phương Hảo)

TAND huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Đậu Hồng Sơn (SN 1963), trú xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ về tội Hiếp dâm.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào tháng 2/2020, sau khi uống rượu về, Sơn đều thấy chị G. (SN 2002, bị thiểu năng trí tuệ) đang chặt củi ở bãi đất bên vườn keo nhà hàng xóm nên nảy sinh ý định xấu. Gã đàn ông này sau đó đã 2 lần ép chị G. quan hệ trong vòng 1 tuần.

Do sợ hãi và bị bệnh thiểu năng trí tuệ nên sau khi sự việc xảy ra, chị G. không dám kể sự việc trên với ai.

Đến ngày 6/6/2020, phát hiện con gái bụng to bất thường nên mẹ đẻ chị G. đã đưa chị đến bệnh viện khám. Người mẹ như chết lặng khi cầm kết quả thể hiện con gái có thai được 16 tuần nhưng thai đã bị chết lưu trong bụng. Gặng hỏi con thì G. đã trình bày lại việc bị Đậu Hồng Sơn hiếp dâm.

Sau đó, gia đình chị G. đã làm đơn trình báo gửi đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ tố cáo hành vi của Sơn.

Nhận được đơn trình báo của gia đình chị G. công an huyện Tân Kỳ đã tiến hành triệu tập và làm việc với Sơn. Tuy nhiên, lúc đầu Sơn không thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đến ngày 13/6/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã phối hợp với Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An lấy mẫu vật từ phôi thai được đưa ra từ cơ thể chị G. đồng thời lấy mẫu tóc của Sơn để phục vụ giám định ADN.

Tại bản kết luận giám định ADN cho thấy: chị G. và thai nhi có quan hệ huyết thống mẹ - con; Đậu Hồng Sơn và thai nhi có quan hệ huyết thống cha - con.

Công an huyện Tân Kỳ sau đó phối hợp với Phân viện Pháp Y tâm thần Bắc miền Trung giám định tâm thần đối với chị G. Tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần khẳng định, chị G. bị chậm phát triển tâm thần nhẹ nên hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại tòa, bị cáo Đậu Hồng Sơn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố. HĐXX đã tuyên phạt Đậu Hồng Sơn 7 năm 6 tháng tù về tội Hiếp dâm./.

Tác giả: Kim Long

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam