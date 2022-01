FUJI LAND – Tri ân khách hàng, công bố thay đổi Bộ nhận diện thương hiệu và ủng hộ Tết vì người nghèo 2022

Toàn cảnh sự kiện

Tham gia sự kiện, có sự hiện diện của Ông Nguyễn Đức Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Ông Kha Văn Tám – TUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An; ông Hoàng Vĩnh Trường – Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, TM & DL tỉnh Nghệ An; ông Chu Đức Thái – Trưởng ban VHXH, HĐND Tỉnh Nghệ An; ông Đậu Quang Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Nghệ An; ông Trần Vĩnh Quý – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An; ông Lô Thanh Nhất – Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương – Nghệ An; ông Hồ Văn Hùng – Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An; Ông Lê Giáp – Chủ tịch CLB Liên quân Báo chí thường trú Nghệ An cùng đại diện lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An, Phòng An ninh kinh tế, Phòng CSQLHC về TTXH – Công an Nghệ An, CLB Bất động sản Miền Trung và hơn 120 doanh nghiệp đối tác, khách hàng, các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông thường trú … cũng cử đại diện tham gia chúc mừng.

Doanh nhân Nguyễn Huy Linh – Chủ tịch HĐQT Fuji Land phát biểu khai mạc

FUJI LAND là một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được thành lập 04/04/2018, tiền thân là lĩnh vực kinh doanh Bất động sản – Công ty Cổ phần Kinh Doanh Địa Ốc Miền Trung; Fuji Land đã trở thành một thương hiệu có vị thế dẫn đầu trong thị trường bất động sản khu vực Bắc Trung Bộ; hợp tác liên kết với các doanh nghiệp, doanh nhân Nghệ An cũng như các doanh nghiệp, doanh nhân lớn tại Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh; chuyên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản như: tư vấn, đầu tư, phân phối, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, xây dựng cơ bản và thiết kế nội thất…

Địa Ốc Miền Trung – FUJI LAND đã ký kết hợp tác và trở thành đối tác chiến lược phân phối dự án của các Tập đoàn lớn như: Tân Á Đại Thành; FLC; TNR Holdings; Đông Dương Green; EcoPark…

Ông Nguyễn Hữu Bắc – Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT công bố bộ nhận diện thương hiệu mới của Địa ốc Miền Trung – Fuji Land

Nổi bật, trong năm 2021, Công ty đã ký kết và thực hiện phân phối thành công các dự án nổi bật như: TNR Star Hồng Lĩnh; Đông Dương Green Cương Gián và phân phối hoàn thành dự án Đông Yên New City – Khu đô thị công nghiệp đầu tiên tại tỉnh Thanh Hóa chỉ trong vòng 2 tháng và gần tới đây Fuji Land sẽ là đại lý phân phối chính thức dự án Ecopark Vinh, Meysenses Lucia Bay Bãi Lữ…

Từ tháng 01/2022, sau quá trình đàm phán và hợp tác, Địa Ốc Miền Trung chính thức sáp nhập thương hiệu: FUJI LAND và bộ logo mới cách điệu từ chữ FJ là viết tắt của từ FUJI – SAN với ý nghĩa: Phú Sĩ là một ngọn núi cao nhất của Nhật Bản với độ cao tuyệt đối: 3.776m. Tên núi Phú Sĩ xuất phát từ chữ 不二 (bất + nhị), có nghĩa là có một không hai hoặc 不尽 (bất tận), có nghĩa là không bao giờ kết thúc và lấy tên thương hiệu chính thức lĩnh vực bất động sản của Công ty là FUJI LAND

Fuji Land ủng hộ Chương trình Tết vì người nghèo đến huyện miền núi Tương Dương – Nghệ An

Với tên gọi mới đó, Fuji Land luôn mong muốn mang lại những giá trị sinh lời đột phá từ bất động sản cho nhà đầu tư, đồng thời cam kết đồng hành, trường tồn với sự thành công của quý khách hàng. Với trụ sở bề thế, chuyên nghiệp tại tầng 2 Tòa nhà City HUB, số 01, Đường Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, các Văn phòng kinh doanh rộng khắp tại Nghệ An cùng các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng cơ sở vật chất hùng mạnh, năng lực tài chính vững vàng, nhân sự chuyên nghiệp, Địa Ốc Miền Trung – FUJI LAND luôn thể hiện là doanh nghiệp, doanh nhân trẻ xuất sắc trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội của vùng, đem lại giá trị gia tăng cho các nhà đầu tư cũng như luôn lan tỏa thông điệp tích cực về trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp.

Nhân sự kiện này, HĐQT Fuji Land đã trao thưởng, vinh danh các bộ phận, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Năm 2019, Doanh nhân Nguyễn Huy Linh – Chủ tịch HĐQT Công ty được Hội Doanh nhân trẻ vinh danh là Gương mặt doanh nhân xuất sắc trong hoạt động kinh doanh. Ngày 29/12/2020, ông Nguyễn Huy Linh được chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho những đóng góp An sinh xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Đây là niềm vinh dự, tự hào để động viên, khích lệ Địa Ốc Miền Trung trước đây cũng như FUJI LAND từ hôm nay, tiếp tục phát triển bền vững, luôn xứng đáng là thương hiệu mạnh của kinh doanh bất động sản xứ Nghệ và Miền Trung, tấm gương điển hình của Doanh nghiệp 8X khởi nghiệp thành công.

Fuji Land với sự vững mạnh tài chính, chuyên nghiệp dịch vụ là nơi gửi trọn niềm tin đầu tư của khách hàng.

Cũng trong khuôn khổ của sự kiện này, hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An về việc tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ người nghèo với tinh thần “Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhất là vào dịp Tết đến, Xuân về, FUJI LAND đã ủng hộ số tiền 23.000.000 đ cho người nghèo đến huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An.

Được biết , trước đó FUJI Land cũng đã đồng hành cùng nhiều hoạt động thiện nguyện như các chương trình: Xe đạp em đến trường; áo ấm tiếp sức học sinh nghèo đến trường; Chương trình ủng hộ máy tính cho em….tại nhiều huyện miền núi của tỉnh Nghệ An.

