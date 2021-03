EVN đầu tư 4.200 tỷ đồng vào Nghệ An

EVN đầu tư 4.200 tỷ đồng vào các dự án ở Nghệ An. Ảnh: EVN Nghệ An cung cấp

Trong 5 năm qua, Nghệ An có tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm đạt 13,78%, cao hơn so với bình quân chung của cả nước (9%). Riêng trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm của cả nước là 3%, nhưng Nghệ An tăng đến 10%.

Tại buổi làm việc giữa EVN và UBND tỉnh Nghệ An vào chiều 18/3, ông Trần Đình Nhân - Tổng Giám đốc EVN cho biết, Nghệ An là 1 trong 3 tỉnh có tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm 2 con số nên EVN đã chỉ đạo Tổng công ty Điện lực Miền Bắc và Công ty Điện lực Nghệ An chủ động nắm bắt nhu cầu phát triển của tỉnh để đáp ứng cung cấp điện, không có sự từ chối.

“EVN sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu về điện cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An”, ông Nhân khẳng định.

Hiện EVN có 10 công trình 500kV và 220 kV trên địa bàn Nghệ An, với tổng mức đầu tư 4.200 tỷ đồng. Trong đó, đặc biệt là đường dây đấu nối để giải tỏa công suất của Nhà máy điện Nghi Sơn 2. Bên cạnh đó, EVN đang triển khai thực hiện 11 công trình lưới điện 110kV, với tổng mức đầu tư là 900 tỷ đồng.

Đối với dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Nghệ An (thuộc Chương trình 2081) do EVNPC làm chủ đầu tư, đến nay đã hoàn thành giai đoạn 1 với tổng mức hơn 206 tỷ đồng. Đến nay 100% số xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có điện, số hộ có điện đạt 98,8%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa cho rằng, trong thời gian tới sẽ có nhiều nhà đầu tư vào đầu tư tại tỉnh Nghệ An. Vì vậy, nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh là rất lớn.

Ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, Nghệ An mong EVN quan tâm cấp điện cho các KCN, đặc biệt là KCN Hoàng Mai 1, nhằm giúp tỉnh thu hút được nhà đầu tư vào KCN này.

Đồng thời, trong thời gian tới, cần rà soát lại dự báo phụ tải tại các KCN trên địa bàn tỉnh để phân bố bổ sung trạm biên áp trong giai đoạn tới, nhằm tránh sự bị động khi kêu gọi nhà đầu tư; Cùng đó, quan tâm cấp điện cho khu vực miền núi, biên giới, bởi trong giai đoạn tới tỉnh quan tâm phát triển kinh tế - xã hội miền Tây, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tập đoàn EVN đã đề xuất Nghệ An tiếp tục chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ các đơn vị điện lực trong công tác đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 có xét đến năm 2030; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương sớm giải quyết các nội dung liên quan đến các dự án ngành điện đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Để tránh vướng mắc về tuyến khi triển khai dự án theo quy hoạch, đề nghị UBND tỉnh có phương án cắm mốc tuyến các dự án theo quy hoạch điện đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương phê duyệt…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đề nghị Tập đoàn điện lực Việt Nam tiếp tục quan tâm, làm việc với Bộ, ngành liên quan nhằm bố trí vốn trong năm 2020 để hoàn thành việc cấp điện cho 91 thôn bản còn lại (gồm 76 thôn bản chưa được bố trí thuộc dự án và 15 thôn bản đề xuất bổ sung); đẩy nhanh tiến độ trạm biến áp 220kV Quỳ Hợp, trạm biến áp 220kV Tương Dương. Tập đoàn tiếp tục quan tâm đầu tư cấp điện cho các dự án trọng điểm của tỉnh khi có tiến độ phụ tải đề xuất. Trước mắt, đáp ứng tiến độ cấp điện cho KCN Hoàng Mai 1 vào tháng 9/2021 và KCN WHA Industrial Zonew 1. Đồng thời quan tâm bố trí đầu tư và chỉ đạo cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện trung hạ thế; cải tạo dần loại bỏ hệ thống lưới điện 10kV trên địa bàn; có chỉ đạo kế hoạch về hạ ngầm lưới điện trên địa bàn thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò.

Theo ông Nguyễn Đức Trung, trong thời gian tới, những vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai các dự án của EVN trên địa bàn tỉnh sẽ được 2 bên kịp thời giải quyết, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ.

Tác giả: Sỹ Tân

Nguồn tin: nhadautu.vn