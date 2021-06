Elly Trần đăng ảnh bikini nóng bỏng, để lộ hình xăm ở vị trí gợi cảm

Được biết đến là một trong những "bà mẹ bỉm sữa" nóng bỏng nhất showbiz Việt, Elly Trần luôn khiến mọi người phải trầm trồ về vóc dáng sexy, thon gọn, gợi cảm của mình, ngay cả khi đã trải qua 2 lần sinh nở.

Mới đây, người đẹp sinh năm 1987 đăng tải trên trang cá nhân những bức ảnh táo bạo cô chụp trên bờ biển trong bộ trang phục bikini màu hồng có thiết kế ấn tượng.

Thân hình nuột nà của cô nhận về rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng: "Cực phẩm trong các cực phẩm", "Đẹp tuyệt vời", "Cơ thể hoàn hảo", "Xuất sắc thật", "Đẳng cấp quá"...

Bên cạnh đó, người đẹp 34 tuổi cũng để lộ hình xăm ở phần hông vô cùng gợi cảm. Dòng chữ mà bà mẹ U30 xăm là: "I believed I could so I did" (tạm dịch: "Tôi tin rằng tôi có thể làm như vậy").

Tác giả: Ý An

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc