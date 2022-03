Ekip đứng sau bà Nguyễn Phương Hằng sẽ bị liên đới thế nào?

Như đã đưa tin, ngày 24/3, Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam. Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho rằng, hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân không chỉ do bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện, mà đằng sau còn cả một đội ngũ tư vấn, hỗ trợ, và tham gia cùng trên mạng xã hội.

Bởi vậy, ngoài việc xử lý với bà Nguyễn Phương Hằng, CQĐT sẽ làm rõ hành vi của các đồng phạm khác nếu có.

Luật sư Cường cho rằng, trong vụ án này, CQĐT sẽ làm rõ từng buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội, hoạt động thu thập thông tin trái phép, đưa tiền trái phép nếu có, những ngôn ngữ, hành động mà nhóm người đứng sau bà Phương Hằng đã thực hiện trên mạng xã hội suốt thời gian qua.

CQĐT cũng sẽ đánh giá những hệ lụy đã gây ra đối với xã hội, với Nhà nước, với các tổ chức cá nhân để làm căn cứ giải quyết triệt để vụ án này.

Theo luật sư, rất có thể CQĐT sẽ khởi tố đối với nhiều bị can và về nhiều tội danh khác nhau. Trong đó, tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân chỉ là khởi đầu của vụ việc.

Trong quá trình thực hiện hoạt động phát trực tiếp trên mạng xã hội suốt hai năm qua, có rất nhiều thông tin về tài khoản ngân hàng, thông tin về đời tư cá nhân của nhiều cá nhân, tổ chức đã bị nhóm bà Hằng thu thập, sử dụng trái phép, đưa tin lên mạng xã hội.

Sau khi làm rõ các nội dung có liên quan, CQĐT có thể sẽ khởi tố thêm các tội danh như tội Vu khống, Làm nhục người khác, Đưa thông tin trái phép trên mạng internet...

Về nguyên tắc, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý. Hành vi vi phạm đến đâu phải xử lý đến đó.

"Người nào vi phạm và xúi giục kích động người khác cùng thực hiện hành vi vi phạm sẽ bị xác định là người chủ mưu cầm đầu. Những người có cùng ý chí thực hiện hành vi tội phạm sẽ bị xác định là đồng phạm.

Vụ án này cần phải điều tra, xử lý toàn diện, đầy đủ, nghiêm túc, đúng pháp luật thì mới đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội", Tiến sĩ Đặng Văn Cường nhận định.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc