'Đường Nhuệ' bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Hà Nam

Nguyễn Xuân Đường khi vừa bị bắt tại tỉnh Hà Nam - Ảnh: CTV

Đêm 10-4, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận lực lượng chức năng đã bắt được Nguyễn Xuân Đường (biệt danh Đường Nhuệ) khi bị can đang lẩn trốn tại khu vực tỉnh Hà Nam, hiện đang di lý về tỉnh Thái Bình để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, chiều 10-4, Công an tỉnh Thái Bình phát thông báo truy nã toàn quốc Nguyễn Xuân Đường do bị can bỏ trốn, không có mặt tại nơi cư trú trước khi cơ quan chức năng tống đạt các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam.

Thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình, quá trình điều tra mở rộng vụ án "cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 30-3 tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, xác định có đủ căn cứ để tiếp tục khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi, trú số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) do có dấu hiệu phạm tội "cố ý gây thương tích" quy định tại khoản 2 điều 134 Bộ luật hình sự.

Cụ thể, Công an tỉnh Thái Bình xác định khoảng 10h40 ngày 30-3, anh T.N.A. (24 tuổi, nhân viên Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường) có nhận vận chuyển một gói tài liệu của Công ty TNHH Đường Dương từ Thái Bình đi Hà Nội.

Do giữa anh T.N.A. và người nhận không thống nhất được địa điểm giao hàng nên đã xảy ra mâu thuẫn và giao nhận hàng muộn. Sau đó, Nguyễn Xuân Đường gọi điện đe dọa, bắt nhân viên của Công ty Phúc Cường phải về Thái Bình để gặp mình.

Đến khoảng 18h20 ngày 30-3, T.N.A. cùng một quản lý Công ty Phúc Cường đến nhà Đường tại phường Kỳ Bá, TP Thái Bình để gặp, nói chuyện.

Tại đây Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương đã tra hỏi, đe dọa nhân viên Công ty Phúc Cường. Sau đó, Dương, Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Ngọc Quý trực tiếp đánh gây thương tích cho T.N.A..

Qua giám định, cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị vỡ xương hàm, dập sống mũi, tỉ lệ thương tích 14%.

Vụ việc vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (biệt danh "Đường Nhuệ") bị khởi tố, bắt giam gây xôn xao dư luận địa phương bởi trước đó gia đình "đại gia" này từng nhiều lần bị tố cáo về hành vi cho vay nặng lãi, bảo kê, hành hung đe dọa giết người trên địa bàn tỉnh nhưng sau các kết quả điều tra, cơ quan chức năng đều xác định không đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự.

Ngoài hoạt động kinh doanh trong nhiều ngành nghề như bất động sản, xây dựng, xuất nhập khẩu, đa lĩnh vực... Đường cùng vợ còn được biết là những người "có tiếng" bởi đông đảo "đàn em" hoạt động trong các lĩnh vực bảo kê, cho vay, đòi nợ thuê, đấu giá đất kiểu "quân xanh quân đỏ" gây thất thoát tiền thuế của Nhà nước.

Bản thân Đường Nhuệ cũng được cư dân mạng biết là người có mối quan hệ thân thiết với nhiều văn nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Đường cũng thường xuyên tham gia diễn xuất thông qua nhiều sản phẩm điện ảnh nói về giới giang hồ đăng tải trên mạng xã hội Youtube như Chạm mặt giang hồ, Luật lệ giang hồ...

Liên quan những nội dung tố cáo về hoạt động phạm pháp khác có liên quan đến vợ chồng đại gia này, Ban giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh điều tra mở rộng vụ án.

Tác giả: Tiến Thắng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ