Đường như ruộng ở xã nông thôn mới

Hơn 10 năm được phê duyệt, nhưng tuyến đường nhánh nằm trong Dự án cứu hộ, cứu nạn vẫn chưa thể hoàn thành.

Đường như ruộng

Sau trận mưa lớn, con đường nối 3 xóm Bắc Tiên, Đông Tiên, Nam Hồng thuộc xã Phú Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) ngập nước, lầy lội. Người dân ở 2 bên con đường này cho biết, họ đã sống cùng con đường “đau khổ” này hàng chục năm nay.

Ông Hoàng Văn Trọng (63 tuổi) - trú tại xóm Bắc Tiên ngán ngẩm: “Người dân chúng tôi khổ sở với con đường này, nắng thì bụi bặm bay vào tận phòng ngủ, phủ đầy nhà, mưa thì lầy lội. Thậm chí, nhiều đoạn như ruộng lúa. Tội nhất là các cháu học sinh, ngày nào cũng đánh vật với con đường để đến trường”.

“Chúng tôi kiến nghị hàng chục năm nay, nhưng vẫn không hiệu quả. Hơn 1 năm nay, có đơn vị thi công về đo đạc, làm nền đường nhưng rồi bỏ đó, khiến con đường lầy lội, khó đi hơn, có nhiều đoạn không thể đi xe qua mà phải xuống dắt bộ” - chị Nguyễn Thị Ngân, nhà ở sát tuyến đường cho biết.

Điều đáng nói, hơn 6 năm trước, xã Phú Thành đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Vậy nhưng, hơn 3.000 nhân khẩu (gần một nửa dân số của xã) hàng ngày vẫn phải ì ạch trên tuyến đường như thế này. “Không hiểu sao cấp trên vẫn công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong khi chúng tôi vẫn phải “bì bõm” trên con đường được xem là huyết mạch của xã” - một người dân bức xúc.

Kéo dài đến bao giờ?

Tuyến đường nói trên là tuyến nhánh nằm trong dự án “Nâng cấp đường cứu hộ, cứu nạn” do UBND huyện Yên Thành làm chủ đầu tư. Tuyến đường hơn 4 km kéo dài từ xóm Tân Lai, xã Phú Thành, huyện Yên Thành tới điểm giao QL7B thuộc xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu với tổng mức đầu tư toàn bộ dự án hơn 70 tỷ đồng đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt ngày 10/12/2010 theo quyết định số 5965 UBND - CNX.

Riêng tuyến nhánh xã Phú Thành có chiều dài 3,6 km với tổng mức đầu tư hơn 21 tỷ đồng, đơn vị thi công là Công ty Hải Anh. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có khoảng hơn 2 km đường dự án được rải thảm nhựa; các hạng mục còn lại các nhà thầu vẫn đang thi công dang dở, một số hạng mục “đắp chiếu” nhiều năm liền. Riêng tuyến nhánh đi qua xã Phú Thành hiện đang được nhà thầu làm nền đường và phối hợp với ngành điện giải phóng hệ thống cột điện sang vị trí khác.

Ông Phạm Minh Chuân, Chủ tịch UBND xã Phú Thành cho biết: Những phản ánh của người dân liên quan đến tuyến đường trên là đúng. Nguyên nhân, do thời gian gần đây, đơn vị thi công tiến hành san nền, nhưng gặp thời tiết không thuận lợi, dịch Covid-19 phức tạp nên tiến độ thi công bị chậm. Cũng theo ông Chuân, đây là tuyến nhánh của dự án cứu hộ, cứu nạn nên do huyện triển khai. Được biết, một phần do khó khăn về nguồn vốn nên dự án triển khai chậm. “Mới đây, để phục vụ đi lại cho người dân được thuận lợi, xã đã chi 2 tỷ tiền đối ứng, đồng thời phía đơn vị thi công đã đầu tư, làm được khoảng hơn 500m đường qua trung tâm xã” - ông Chuân cho biết thêm.

Trong khi đó, ông Phan Huy Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Yên Thành thông tin: “Đây là dự án “đau đầu” nhất của huyện. Nguyên nhân cũng chỉ vì nguồn vốn hạn hẹp. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện đoạn đường qua xã Phú Thành sớm nhất cho người dân đi lại”. Đó cũng là quan điểm của ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, ông Tuyên cho biết: “Chúng tôi đã nhận được phản ánh của người dân. Hiện, huyện đang chỉ đạo đơn vị thi công cố gắng triển khai, hoàn thành tuyến đường cho người dân lưu thông”.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết