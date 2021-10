Được thông báo vợ ngoại tình, ông chồng thực hiện màn trừng phạt khủng khiếp: Ép vợ gọi điện cho bố mẹ kể chuyện "ôm nhau ngủ với trai lạ"

Xử lý vợ ngoại tình có nhiều cách nhưng cách thức nào khiến người ta nhớ kỹ cũng là điều đáng nói.

Đoạn clip ghi lại cảnh người chồng sau khi nghe tin vợ ngoại tình đã yêu cầu cô kể cho bố mẹ nghe.

Người vợ ngồi trên giường, dùng điện thoại mở loa ngoài gọi cho bố mẹ.

"Mấy hôm anh P. đi làm cho đến khi anh P. về con có dẫn một người con trai về phòng con. Anh ấy mang bánh xuống cho con, anh ấy là người cùng quê mình.

Con dẫn về phòng, anh ấy mang bánh vào phòng con. Mọi người chụp ảnh gửi cho anh P. Họ chụp ảnh anh ấy vào phòng con, đóng cửa vào rồi bọn con ôm nhau ngủ".

Đây chính là nội dung của đoạn clip đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Cô vợ tỏ ra rất bình tĩnh. Đính kèm với clip là dòng ghi chú: "Chồng đi làm sấp mặt vợ ở nhà dẫn bạn về ngủ. Đúng đàn bà là những niềm đau".

Your browser does not support the video tag.

Vợ ngoại tình gọi điện thông báo cho bố mẹ đẻ

Có vẻ như chẳng biết giải quyết thế nào, ông chồng quyết định để cô vợ kể lại toàn bộ mọi chuyện cho bố mẹ vợ biết. Đây rõ ràng là một sự trừng phạt thật sự cao tay và cũng mang đến sức ảnh hưởng lớn lao vô cùng.

Dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng chẳng còn gì buồn hơn người chồng đi làm để vợ ở nhà qua lại với kẻ khác.

Số khác lại cho rằng việc hôn nhân hai vợ chồng tự giải quyết. Bây giờ chuyện dây dưa đến bố mẹ cũng chẳng hay tí nào. Các ý kiến đóng góp như sau:

"Thật kể quá hồn nhiên, vào nhà đóng cửa rồi ôm nhau ngủ. Ông chồng nào nghe xong mà chả xót ruột đau lòng, tội nghiệp. Vợ thế này thì cho nhau lối đi riêng".

"Bố mẹ vợ cũng khổ, con cái lớn rồi tự chịu trách nhiệm, làm sao mà lại gọi cho họ làm gì. Chuyện hôn nhân hai vợ chồng tự giải quyết thì hơn".

Tác giả: An Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc