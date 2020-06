Dùng xe máy chở ma túy về xuôi

Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Nguyễn Như Long (SN 1963, trú tại xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) và Hoàng Nghĩa Thuận (SN 1984, trú tại xã Đông Hiếu, TX Thái Hòa, Nghệ An) về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 01 bánh hê rô in, 802 viên ma túy tổng hợp, 01 xe ô tô, 01 xe máy.

Đối tượng Nguyễn Như Long tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến Quốc lộ 48. Các đối tượng mua bán ma túy từ các huyện miền Tây Nghệ An giáp Lào, rồi vận chuyển về thị xã Thái Hòa và huyện Quỳnh Lưu để tiêu thụ. Chuyên án nhanh chóng được Công an huyện Quỳnh Lưu xác lập, đấu tranh.

Ngày 01/6/2020, trên quốc lộ 48B, thuộc địa phận xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, lực lượng Công an huyện Quỳnh Lưu tiến hành bắt quả tang Nguyễn Như Long và Hoàng Nghĩa Thuận, thu giữ 01 bánh hê rô in, 802 viên ma túy tổng hợp, 01 xe máy. Thời điểm bị bắt giữ, cả hai đối tượng đang điều khiển xe máy, trong đó Nguyễn Như Long là người điều khiển và mang "hàng".

Tang vật vụ án

Tại cơ quan điều tra, cả hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, ngày 01/6/2020, Nguyễn Như Long điều khiển xe ô tô theo Quốc lộ 48B để lên các huyện miền Tây (Nghệ An) để lấy hàng, còn Hoàng Nghĩa Thuận điều khiển xe máy đi trước để cảnh giới.

Khi đến địa phận thị trấn Quỳ Hợp (Nghệ An), thì Long gửi xe ô tô, rồi điểu khiển xe máy chở Thuận cùng số ma túy, khi đi đến địa phận xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu thì bị bắt giữ.

Hiện Công an huyện Quỳnh Lưu đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Tác giả: Đức Vữ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân