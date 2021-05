Đừng vì đất mà dứt tình ruột thịt!

Việc chuyển nhượng 3 sào ruộng của anh Huy sang cho anh Hùng khi chưa được sự đồng ý của những người trong gia đình cụ Quang là trái pháp luật

Cụ ông Lê Tiến Quang (79 tuổi) và cụ bà Nguyễn Thị Vinh (77 tuổi), trú tại xóm 3 xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, sinh được 4 người con. Anh Lê Tiến Huy, sinh năm 1969 là con trai trưởng, chị Lê Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1971, chị Lê Thị Tình, sinh năm 1975 và anh Lê Tiến Nghĩa, sinh năm 1978.



Theo đơn chị Tình trình bày: Gia đình cụ Quang - Vinh được UBND huyện Nghi Lộc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 1.589m2 đất ở liền với đất vườn và 5 sào ruộng theo Nghị định 64. Trong lúc chị Tình và anh Nghĩa đi làm ăn xa, anh Huy đã bàn với bố mẹ sang tên toàn bộ diện tích đất ở và đất vườn cho anh. Mới đây, anh Huy lại chuyển nhượng cho anh Hùng (cùng xã) 3 sào ruộng với giá 450 triệu đồng.



Điều đáng nói là, việc anh Huy làm thủ tục sang tên toàn bộ diện tích đất ở và đất vườn nói trên cũng như 3 sào ruộng, 3 người em trong gia đình không hay biết và không được ký xác nhận vào hồ sơ. Khi biết được sự việc, giữa anh Huy, chị Tình đã xảy ra xích mích. Anh Nghĩa là người con út, do làm ăn bị chủ thầu chính lừa, vỡ nợ phải vào ở rể tại Quảng Bình, cũng không hài lòng với cách xử sự của anh trai mình.

Khi ly hôn chị Hiền, anh Huy và người vợ mới đã mua được ki-ốt mặt đường QL1A tại thị trấn Quán Hành và đang kinh doanh hàng điện tử.

Nhận được phản ánh, phóng viên Tạp chí Người Xây dựng đã về UBND xã Nghi Trung để xác minh. Ông Võ Trọng Tịnh- Chủ tịch UBND xã Nghi Trung cho biết: Về thủ tục sang tên bìa đỏ từ vợ chồng cụ Quang sang cho anh Huy năm nào thì tôi không biết, không nhớ và không rõ vì lúc đó tôi chưa làm Chủ tịch xã, nhưng về việc anh Huy chuyển nhượng cho anh Hùng 3 sào ruộng thì tôi đã nắm được. Do hồ sơ chuyển nhượng 3 sào ruộng này tôi thấy chưa có chữ ký của những người trong gia đình cụ Quang nên tôi không ký xác nhận.



Ông Tính cũng thừa nhận rằng, việc anh Hùng hay ai đó đang huy động máy xúc, tự ý chuyển đổi từ đất lúa sang nuôi trồng thủy sản khi chưa được Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc cho phép là sai. UBND xã Nghi Trung sẽ lập biên bản xử phạt và yêu cầu người vi phạm hoàn trả lại nguyên trạng. Chủ thể bị xử phạt là người đang đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chứ không phải ai khác vì hợp đồng chuyển nhượng đất ruộng này chưa hoàn thành.



Chị Lê Thị Tình bức xúc: Em không phải là người tranh dành anh Huy vì tiền, vì 3 sào đất ruộng đó, nếu chia cho cha mẹ và 4 anh em trong nhà thì mỗi người cũng chỉ được 75 triệu đồng. Điều em cần ở anh Huy là sự công bằng, gương mẫu và tình yêu thương cha mẹ, anh em ruột thịt. Cha mẹ em đang sống mà anh ấy đã bàn sang tên nhà và đất cho riêng vợ chồng anh ấy là chúng em không chấp nhận.



Anh Lê Tiến Nghĩa chủ động điện thoại cho phóng viên, chia sẻ: “Em lấy vợ, được cha mẹ cắt cho phần đất trong khuôn viên vườn. Hồi đó, đất vườn của ông bà phải hơn 3000m2. Vợ chồng em làm nhà và sinh sống trên phần đất đó. Khi em xin cha mẹ tách bìa đất thì mới biết anh Huy đã đứng tên toàn bộ rồi. Em phải vay nóng hơn 500 triệu đồng đi chuộc cái bìa đó trong ngân hàng ra cho anh Huy thì mới làm thủ tục tách bìa được. Anh Huy chỉ trả em tiền vay gốc, tiền lãi vay nóng để chuộc bìa và tiền thuế, phí làm bìa khoảng 100 triệu đồng, em phải chịu. Em làm thầu phụ xây dựng, bị thầu chính quỵt tiền nên vỡ nợ, phải bán nhà để vào Quảng Bình ở với bố mẹ vợ.



Cháu Lê Tuấn Hưng, con trai trưởng của vợ đầu anh Huy, là cháu đích tôn của cụ Quang, tìm gặp phóng viên để hỏi đúng 1 câu: Bố cháu đang có ý định bán nhà và vườn của ông, bà nội cháu tại xóm 3, cháu không muốn bố cháu bán vì đó là đất hương hỏa của ông bà. Vậy cháu có quyền can ngăn không? Theo quy định pháp luật, phóng viên trả lời cháu: Cháu có quyền được biết việc đó và cháu cần làm đơn gửi Chủ tịch UBND xã Nghi Trung để khi sự việc xảy ra, chính quyền biết để giúp cháu ngăn việc bố cháu bán nhà của ông bà nội lại.

Để được ở lại ngôi nhà cấp 4, chị Hiền phải trả các khoản nợ do vợ chồng anh chị vay và đưa thêm cho anh Huy 10 triệu đồng cùng chiếc xe máy Lifan

Theo nội dung bản án ly hôn số 25/QĐ ngày 05/8/2005 do Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc ban hành, anh Huy và chị Nguyễn Thị Hiền có 1 người con chung là Lê Tuấn Hưng (sinh năm 20/5/1993). Trong thời kỳ hôn nhân, anh Huy, chị Hiền có tài sản chung là ngôi nhà cấp 4 lợp ngói trị giá 44,25 triệu đồng, 1 ki-ốt trị giá 4 triệu đồng và một công trình vệ sinh trị giá 2,76 triệu đồng. Để được sở hữu số tài sản chung nêu trên, ngoài nghĩa vụ tự nuôi cháu Lê Tuấn Hưng (không yêu cầu anh Huy cấp dưỡng), chị Hiền phải trả nợ cho ngân hàng Agribank và 6 cá nhân (do vợ chồng anh chị vay mượn trong thời gian hôn nhân) là 24.602 triệu đồng. Chị Hiền phải đưa cho anh Huy 10 triệu đồng và chiếc xe máy Lifan trị giá 4,5 triệu đồng.



Sau khi ly hôn chị Hiền và chia tay đứa con trai là cháu đích tôn của cụ Quang, anh Huy cưới vợ mới và có thêm 3 con trai nữa. Do bận làm ăn nên anh Huy không có thời gian quan tâm đến cháu Hưng. Thậm chí có lúc, anh Huy tuyên bố dứt tình ruột thịt với đứa con trai trưởng của mình. Chị Hiền một mình nuôi cháu Hưng nên người và nay cháu đã tốt nghiệp đại học, tự thân lập nghiệp tại thị trấn Quán Hành ngay chính ngôi nhà mà cháu đã lớn lên trong vòng tay mẹ.



Theo những người hàng xóm của cụ Quang nói thì anh Huy và vợ mới đã mua được 1 cửa hàng tại mặt đường QL1 A thị trấn Quán Hành và kinh doanh hàng điện tử. Như vậy, điều kiện kinh tế của vợ chồng anh Huy không phải là khó khăn để bán hết nhà, vườn, ruộng của vợ chồng cụ Quang. Anh Huy cũng là người cần phải chia sẻ khó khăn cho các em mình khi họ cần sự giúp đỡ. Thế nhưng, thực tế thì anh Huy đang đánh rơi mất những người thân yêu ruột thịt của mình.



Người đời khuyên rằng: “Máu loãng còn hơn nước lã”, chẳng lẽ vì lợi ích từ những vạt vườn, thửa ruộng mà anh Huy đã dửng dưng những người em và cả con ruột của mình?





(Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi)

