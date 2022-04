'Đứng tim' theo dõi cô gái chinh phục trò chơi mạo hiểm nhất Việt Nam, màn ăn mừng khiến ai nấy cười ngất

Trong số các trò chơi mạo hiểm ở Việt Nam chắc chắn không thể không kể đến đạp xe qua cầu khỉ. "Trò chơi thể thao" trên mặt nước này khá phổ biển ở các tỉnh miền Tây, được nhiều du khách yêu thích, dù bị ngã nhiều lần nhưng vẫn quyết tâm chính phục cho bằng được.

Yêu cầu của trò chơi đòi hỏi người chơi đi trên một chiếc xe đạp trên cây cầu nhỏ xíu bắc ngang sông hoặc hồ nước. Trung bình chiều dài của cây cầu khoảng 20m. Nhìn thì có vẻ khá dễ dàng, nhưng đi thử mới thấy khó vô cùng, bởi để giữ thăng bằng và di chuyển xe đạp trên một cây cầu bé xíu là không hề dễ chút nào. Nếu tay lái yếu hay bị lúng túng sẽ bị rơi bì bõm cả người lẫn xe xuống nước.

Clip: 'Đứng tim' theo dõi cô gái nhỏ chính phục trò chơi mạo hiểm nhất Việt Nam, màn ăn mừng khiến ai nấy 'cười ngất' (Nguồn: @@1m48___)

Thế nhưng, mới đây một cô gái nhỏ nhắn đã chinh phục thành công trò chơi mạo này hiểm này đã khiến nhiều người xem thích thú theo dõi. Đặc biệt, sau đó cô gái có màn ăn mừng chiếc thắng bất ngờ lại làm mọi người được phen cười mỏi miệng.

Mở đầu đoạn clip có thể thấy một cô gái với thân hình khá nhỏ nhắn, đang ngồi trên xe chuẩn bị thử thách đạp xe qua cầu khỉ. Đồ bảo hộ như áo phao, mũ bảo hiểm đều được trang bị đầy đủ.

Cô gái bắt đầu xuất phát, từ từ cho xe lăn bánh. Cô đi rất vừng tay, khéo léo giữ thăng bằng cho dù chiếc cầu rất chật hẹp. Cuối cùng nhờ khả năng giữ thăng bằng và biết giữ nhịp độ di chuyển, cô gái đãđi hết cây cầu khỉ lắt léo trong sự "nín thở" theo dõi của mọi người xung quanh.

Màn ăn mừng chiến thắng thử thách khiến nhiều người bật cười thích thú vì quá đỗi dễ thương

Đáng chú ý, khi đã thành công "hạ cánh" tại bờ bên kia, cô gái liền nhảy xuống xe và tạo dáng chống nạnh để ăn mừng chiến thắng. Điều đó lại càng khiến tất cả mọi người bật cười vì quá đỗi dễ thương.

Xem xong đoạn clip, dân mạng đã không ngại ngần dành những lời khen có cánh cho cô gái nhỏ có tính cách thú vị:

"Lúc đi trên cầu thì ngầu như trái bầu, đến nơi cái lại nhây dễ sợ. Chống nạnh mới chịu cơ",

"Nín thở theo dõi luôn. Nhưng khúc cuối ăn tiền thật. Bạn gái dễ thương quá",

"Cái điệu chống nạnh dễ thương ghê. Chủ thớt kiểu: Tui chỉ làm một lần duy nhất, tụi bây thấy chưa",...

Được biết, trò chơi mà cô gái trong clip trải nghiệm nằm trong một khu du lịch nổi tiếng ở Bến Tre. Miễn phí vé vào cổng, tuy nhiên để trải nghiệm các trò chơi trong khu này bạn sẽ phải mua vé. Tuy từng trò sẽ có mức giá khác nhau.

