Dùng tàu vỏ sắt trọng tải “khủng”, công suất rất lớn khai thác cát trái phép sông Lam

Ngày 10/1, Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đang tạm giữ hơn 129m3 cát và 1 tàu vỏ sắt là phương tiện mà 2 đối tượng trú tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên sử dụng để khai thác cát trái phép trên tuyến sông Lam.

Chiếc tàu có trọng tải rất lớn, được trang bị hệ thống máy móc hiện đại công suất "khủng" mà các đối tượng dùng để khai thác cát trái phép trên sông Lam.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Hưng Nguyên phát hiện trên địa bàn có 2 đối tượng sử dụng 1 tàu vỏ sắt có trọng tải 755 tấn, được trang bị hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại, công suất khai thác cát lớn để khai thác cát dọc tuyến sông Lam kéo dài từ xã Hưng Lợi đến xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên. Đây là phương tiện khai thác cát lớn nhất từ trước đến nay ở khu vực 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Đặc biệt, các đối tượng lợi dụng khu vực giáp ranh giữa huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) với huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh), khu vực giáp ranh giữa vùng được cấp phép và vùng chưa được cấp phép để khai thác cát trái phép.

Vào khoảng 2h30’ sáng 8/1, nắm được thông tin các đối tượng đang khai thác cát trái phép tại khu vực chưa được cấp phép thuộc địa phận xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên.

Với sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Hưng Nguyên phối hợp Phòng Cảnh sát môi trường và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh thành lập tổ công tác tiến hành bắt giữ các đối tượng.

Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng lập tức nhổ neo bỏ chạy. Tuy nhiên ngay sau đó, các đối tượng đã chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác, dừng tàu để kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có N.V.S. (SN 1986) là chủ tàu và N.V.C (SN 1979) là lái tàu, cùng trú tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên. Tổ công tác phát hiện trong khoang chứa của tàu có khoảng 130m3 cát.

Đến 8h cùng ngày, sau khi hoàn thiện hồ sơ chứng minh hành vi vi phạm và lập biên bản về hành vi khai thác cát trái phép của các đối tượng, tổ công tác yêu cầu các đối tượng đưa tàu về vị trí tập kết để thi hành quyết định tạm giữ phương tiện. Tuy nhiên, các đối tượng có thái độ chống đối, không điều khiển tàu theo yêu cầu.

Trước tình hình trên, một tổ công tác Cảnh sát cơ động được tăng cường để tiếp cận, trấn áp các đối tượng; đưa phương tiện về vị trí tập kết.

Hiện Công an huyện Hưng Nguyên đã ra quyết định tạm giữ phương tiện và số lượng cát nói trên để tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

