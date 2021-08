Dự án TTTM Quế Phong của Nghe An Tradeco giờ ra sao?

Quy hoạch một đường làm một nẻo

Theo quy hoạch được duyệt, dự án Trung tâm thương mại Quế Phong của CTCP thương mại miền Núi Nghệ An (Nghe An Tradeco) được thực hiện tại khối 7, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong (Nghệ An) có diện tích đất khoảng 3.199,7m2, trong đó, diện tích xây dựng công trình là 1.170m2 với mật độ xây dựng 36,57%.

Dự án được chia thành 3 khu chính gồm: Cửa hàng xăng dầu (quy hoạch 594m2, xây dựng 280m2); Siêu thị (diện tích xây dựng 290m2); Khách sạn 7 tầng (600m2)…

Quy hoạch là vậy, thế nhưng chủ đầu tư dự án mới chỉ làm một cây xăng dầu, và xây loạt ki ốt hai mặt tiền của khu đất để kinh doanh cho thuê, các hạng mục khác vẫn chưa được triển khai xây dựng. Hiện nay, tại khu vực dự án xuất hiện một chợ tự phát (không nằm trong quy hoạch chợ của huyện Quế Phong) xung quanh các ki ốt của dự án này.

Dự án Trung tâm thương mại Quế Phong của Nghe An Tradeco được quy hoạch xây dựng 3 hạng mục gồm siêu thị, khách sạn 7 tầng, cửa hàng xăng dầu, tuy nhiên, sau hơn 3 năm dự án này vẫn chưa triển khai được gì ngoài cây xăng và xây dựng loạt ki ốt sai quy hoạch để cho thuê. Ảnh: Duy Nguyễn

Tại Thông báo số 116/TB-UBND ngày 5/8/2021, Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong Bùi Văn Hiền đã đề nghị Nghe An Tradeco chỉ đạo Trung tâm thương mại Quế Phong thực hiện đóng, ngừng cho thuê và dỡ bỏ các quầy, ốt đang cho các tiểu thương thuê kinh doanh dọc theo tuyến đường quốc lộ 16 đi khối Cỏ Nong, thị trấn Kim Sơn trước ngày 12/8/2021.

Ngày 9/8/2021, ông Nguyễn Thanh Sơn, Tổng Giám đốc của Nghe An Tradeco đã có văn bản số 35/CV-TMMN về việc đề xuất xử lý ốt bán hàng theo thông báo số 116. Theo văn bản, ông Sơn đề xuất UBND huyện Quế Phong cho phép các tiểu thương sử dụng ốt hoạt động kinh doanh đến hết ngày 31/8/2021, để các tiểu thương có thời gian bán hết số lượng hàng tồn, có thời gian và kế hoạch chuyển hướng kinh doanh. Đồng thời, trong thời gian đóng ốt 2 tháng, Nghe An Tradeco xin phép được sửa chữa lại quầy, ốt để đảm bảo làm đẹp cảnh quan đô thị và tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Lý do được ông Sơn đưa ra là, thửa đất của công ty được UBND tỉnh Nghệ An cho thuê là thửa đất hai mặt tiền, cho nên khi nhà nước tính giá thuê đất đã tính về lợi thế thương mại của đất hai mặt tiền. Vì vậy, Nghe An Tradeco phải khai thác và phát huy hết khả năng lợi thế thương mại của thửa đất này, để đủ tiền thuê đất nộp ngân sách và bù đắp cho các chi phí quản lý của công ty.

Tuy nhiên, đến ngày 13/8/2021, UBND huyện Quế Phong đã có văn bản số 1231/UBND-KTHT phúc đáp văn bản số 35 của Nghe An Tradeco. Theo đó, UBND huyện Quế Phong yêu cầu Nghe An Tradeco thực hiện đóng cửa, ngừng cho các thiểu thương kinh doanh và xoá bỏ các quầy, ốt dọc tuyến đường ngã 3 quốc lộ 16 đi vào trường mần non thị trấn trước ngày 15/8/2021.

Bên cạnh đó, UBND huyện Quế Phong không chấp thuận đề xuất của Nghe An Tradeco; việc kinh doanh các quầy, ốt do Nghe An Tradeco đầu tư xây dựng và cho thuê trên khu đất Trung tâm thương mại Quế Phong phải được ngừng hoàn toàn kể từ ngày 15/8/2021.

Đồng thời, không chấp nhận việc Nghe An Tradeco tiến hành cải tạo, nâng cấp các quầy, ốt. Lý do, căn cứ theo quy hoạch mặt bằng tổng thể tỷ lệ 1/500 của khu đất Trung tâm thương mại huyện Quế Phong đã được UBND huyện Quế Phong phê duyệt tại quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 17/1/2018 thì bản vẽ quy hoạch không có hạng mục xây dựng các quầy, ốt kinh doanh nêu trên.

Xung quanh loạt ki ốt xây dựng sai quy hoạch của Nghe An Tradeco xuất hiện một chợ tự phát gây mất an toàn giao thông, mĩ quan đô thị và ảnh hưởng môi trường xung quanh. Ảnh: Duy Nguyễn

Chủ đầu tư là ai?

Tiền thân của Nghe An Tradeco (có trụ sở chính tại số 1A, đường Tản Đà, phường Quán Bàu, TP. Vinh Nghệ An) là CTCP Thương mại Đầu tư phát triển miền Núi Nghệ An (Nghe An Tridejsco) được thành lập ngày 18/7/2006, do ông Nguyễn Thanh Sơn (SN 1974 - TP. Vinh) làm người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT.

Trước đây công ty này có vốn điều lệ 2,2 tỷ đồng do 6 cổ đông sáng lập gồm: UBND tỉnh Nghệ An nắm 71% số cổ phần công ty, ông Cao Khắc Hoan (0,37%), Lê Viết Tuyên (0,57%), Phan Hữu Nghĩa (0,34%), Nguyễn Văn Dũng (0,43%), Phạm Văn Minh (0,38%). Đến Ngày 25/7/2016, cổ đông sáng lập của công ty này có sự thay đổi khi UBND tỉnh Nghệ An không còn nằm trong danh sách, còn lại ông Lê Viết Tuyên (0,56%), Nguyễn Văn Dũng (1,64%), Phan Hữu Nghĩa (0,34%), Cao Khắc Hoan (0,36%), Phạm Văn Minh (0,38%), số cổ đông còn lại không được tiết lộ. Ngày 23/12/2016, Nghe An Tridejsco tăng vốn điều lệ lên 22,099 tỷ đồng. Ngày 16/3/2017, Nghe An Tridejsco đã đổi tên thành Nghe An Tradeco.

Ngoài Nghe An Tradeco, ông Nguyễn Thanh Sơn còn đứng tên tại CTCP khai thác và chế biến đá Cẩm Thịnh.

Dữ liệu của Nhadautu.vn thể hiện, những năm gần đây Nghe An Tradeco ghi nhận đà tăng trưởng mạnh về doanh thu, từ 62,5 tỷ đồng năm 2016 lên 124 tỷ đồng năm 2018, trước khi giảm về 105,5 tỷ đồng năm 2019. Ở chiều ngược lại, hiệu quả kinh doanh của Nghe An Tradeco lại không thực sự khả quan khi báo lỗ 500 triệu đồng trong năm 2019 và lỗ, lãi không đáng kể đan xen 3 năm trước đó. Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản của Nghe An Tradeco ở mức 58,9 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 20,6 tỷ đồng.

Đồ hoạ: Duy Nguyễn



Tác giả: Duy Nguyễn

Nguồn tin: nhadautu.vn