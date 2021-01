Dự án trăm tỷ “chăm chăm” bán đất, hạng mục thiết yếu bị bỏ quên?

Chỉ lo bán đất, hạng mục phục vụ cộng đồng không quan tâm

Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ Phức Hợp tại xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) do Công ty CP Dầu Thực Vật Nghệ An làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2546/QĐ.UBND vào ngày 14/6/2017 (sau đây gọi tắt là Dự án-PV).

44 lô đất xây dựng nhà liền kề đã được chủ đầu tư bán hết, nay người dân đã xây nhà lác đác.

Theo đó, quy mô dự án bao gồm các hạng mục công trình chính, gồm: Trung tâm dịch vụ thương mại và siêu thị cao 05 tầng; khu nhà ở liền kề (44 lô) cao 03 tầng; Nhà truyền thống; Trường mầm non gắn liền với hạ tầng giao thông thoát nước, cây xanh; Cửa hàng kinh doanh xăng dầu và các hạng mục hạ tầng phụ trợ… Tổng diện tích khu đất được quy hoạch là 20.210,59 m2.

Dự án được xây dựng với mục tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm tiêu dùng, nhu cầu cấp đất ở mới của nhân dân trên địa bàn và các vùng phụ cận; góp phần chỉnh trang, tạo kiến trúc cảnh quan môi trường đô thị, tạo việc làm, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, đóng góp cho ngân sách Nhà nước, phát triển doanh nghiệp.

Theo Quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 09/5/2017, dự án có tổng số vốn đầu tư là: 80,0 tỷ đồng, trong đó vốn tự có chiếm 20%, thời gian hoạt động dự án là 50 năm kể từ ngày UBND tỉnh có Quyết định này. Tiến độ thực hiện Dự án: Quý I – Quý II/2017: Chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng. Quý III/2017 – Quý IV/2018: Xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động.

Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ Phức Hợp tại xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa chậm tiến độ nhiều năm, được UBND tỉnh Nghệ An gia hạn nhưng vẫn không thực hiện.

Tiến độ thực hiện dự án là thế nhưng Cty Dầu Thực Vật Nghệ An đã kéo dài “lê thê” nhiều năm. Đặc biệt Cty này chỉ lo bán đất nền, làm cây xăng kinh doanh, thu lợi, còn các hạng mục phục vụ cộng đồng thì đến nay vẫn không chịu thực hiện.

Cụ thể đến thời điểm hiện tại, Cty Dầu Thực Vật Nghệ An đã bán hết tổng cộng 44 lô đất xây dựng nhà liền kề (tổng cộng 6.412m2) thu về cả trăm tỷ đồng. Ngoài ra Công ty này còn thực hiện xây dựng, đưa cửa hàng xăng dầu (diện tích 1.79m2) vào kinh doanh, buôn bán. Hạng mục đất xây dựng Trung tâm dịch vụ thương mại, khách sạn và siêu thị (cao 5 tầng, diện tích 2.762m2) vẫn chưa xây dựng.

Đặc biệt tại dự án này, đất xây dựng trường mầm non (2.617m2), nhà truyền thống (763m2), khu cây xanh và vườn thực nghiệm (2.145m2)… đến nay Cty này vẫn không chịu thực hiện. Đường giao thông và vỉa hè nhiều điểm đã hư hỏng, có dấu hiệu kém chất lượng. Những bãi đất trống chưa được xây dựng bỏ hoang hóa, trở thành nơi chăn thả trâu bò, hết sức nhếch nhác.

Đặc biệt tại dự án này, đất xây dựng trường mầm non (2.617m2), nhà truyền thống (763m2), khu cây xanh và vườn thực nghiệm (2.145m2)… đến nay Cty này vẫn không chịu thực hiện.

Anh Nguyễn Văn N, một người dân xã Nghĩa Tiến cho hay: “Một dự án đô thị trọng điểm của TX Thái Hòa nhưng chỉ “chăm chăm” bán đất, xây dựng cây xăng kinh doanh kiếm lợi trước mắt, còn các hạng mục chính phục vụ cộng đồng lại cố tình kéo dài, chậm trễ nhiều năm nhưng không bị xử lý.

Theo ước tính của các chuyên gia bất động sản thì với 44 lô đất nhà liền kề bán ra (trung bình 145m2/lô/2 tỉ đồng), Công ty Dầu Thực Vật Nghệ An đã thu về cả trăm tỷ đồng. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Công ty này vẫn không chịu “chi ra” xây dựng các hạng mục phục vụ cộng đồng như được phê duyệt.

Quá thời gian gia hạn vẫn không hoàn thành

Do dự án chậm tiến độ nhiều năm nên đầu năm 2019, UBND tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra tổng thể dự án. Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 5611/ QĐ – UBND về việc “Phê duyệt kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng và đất đai của một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Trong quyết định 5611 của UBND tỉnh đã cho phép Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ phức hợp do Công ty CP Dầu thực vật Nghệ An làm chủ đầu tư, được gia hạn 12 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực để hoàn thành các hạng mục còn lại, đưa vào hoạt động.

Các hạng mục Trung tâm DVTM, khách sạn và siêu thị (cao 5 tầng), diện tích 2.762m2) vẫn chưa xây dựng.

Yêu cầu Chủ đầu tư: Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục; Tập trung xây dựng hoàn thành dự án đưa vào hoạt động đảm bảo thời gian được gia hạn. Nếu không đảm bảo tiến độ hoàn thành đưa các hạng mục còn lại của dự án vào hoạt động, Nhà nước sẽ thu hồi phần diện tích đất chậm đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật, Chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các chi phí đã bỏ ra để thực hiện dự án.

Trong khi đó cây xăng đã được xây dựng, đưa vào kinh doanh, buôn bán đã lâu.

Quyết định rõ ràng là thế nhưng đến thời điểm hiện tại, đã hết thời gian gia hạn nhưng Công ty Dầu Thực Vật Nghệ An vẫn cố tình không hoàn thành dự án, các hạng mục chính của dự án vẫn không chịu thực hiện.

Một dự án trọng điểm của TX Thái Hòa nhưng chậm tiến độ nhiều năm, được UBND tỉnh cho gia hạn 12 tháng nhưng vẫn không tuân thủ. Thiết nghĩ, UBND tỉnh Nghệ An, UBND TX Thái Hòa kịp thời xem xét, đề nghị thu hồi phần diện tích đất chậm đưa vào sử dụng theo quy định, chấp hành nghiêm Quyết định số 5611/ QĐ-UBND ngày ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Nghệ An.

Môi trường và Đô thị Việt Nam tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Tác giả: TIẾN DŨNG - THỤC ANH

Nguồn tin: Báo Môi trường & Đô thị