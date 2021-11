Dự án sinh thái Vĩnh Hằng tại Nghệ An: Chưa tìm được sự thống nhất với dân

Địa điểm xây dựng Dự án công viên sinh thái Vĩnh Hằng, hiện đã bàn giao 32 ha đất cho chủ đầu tư.

Những thắc mắc

Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 4/6/2016 với tổng diện tích 85 ha, thuộc địa phận xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.

Ngày 19/2/2019, dự án được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 455/QĐ-UBND và được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 5416/QĐ-UBND ngày 26/12/2019. Đến ngày 14/4/2021 tại quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, dự án giảm diện tích còn 78,47 ha, được thiết kế thành các khu chức năng như khu tâm linh, khu hung táng, khu cát tác, khu an táng, khu hỏa táng, khu hành chính, dịch vụ…

Dự án có tổng kinh phí xây dựng khoảng 500 tỷ đồng, chủ đầu tư được tỉnh Nghệ An bàn giao diện tích 32,55ha và tiến hành san lấp mặt bằng, triển khai dự án. Tuy nhiên, từ tháng 9/2021 đến nay, hàng trăm hộ dân thôn Phúc Điền, xã Hưng Tây lại kéo đến ngăn cản, không cho thi công; đồng thời, nêu lên những thắc mắc của mình để phản đối dự án. Hầu hết các ý kiến người dân nơi đây cho rằng dự án chưa tham vấn ý kiến cộng đồng, khoảng cách chưa đảm bảo, vị trí các khu an táng chưa phù hợp, công tác đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) chưa thấu đáo…

Ông Phạm Thành Lam (trú tại xóm Phúc Điền) cho biết: Hiện người dân đang thắc mắc 4 nội dung chính. Trước hết, về môi trường môi sinh mà cụ thể ở đây là khoảng cách từ dự án đến nhà gần nhất chưa đáp ứng theo quy chuẩn, tiếp đó là các vị trí an táng chưa phù hợp, chưa có tham vấn cộng đồng… Còn ông Nguyễn Bình Thuận (87 tuổi) cho rằng, vấn đề môi trường, môi sinh là tiên quyết.

“Môi trường phải được quan tâm, đặt lên hàng đầu, chúng tôi già rồi nhưng còn con cháu sau này. Do vậy, mong chính quyền xem xét thấu đáo về dự án, tránh hệ lụy mai sau” - ông Thuận nói. Đó cũng là những thắc mắc của hầu hết người dân xóm Phúc Điền đối với dự án tâm linh nói trên.

Hộ nào bị ảnh hưởng sẽ di dời

Sau khi người dân xóm Phúc Điền có những thắc mắc, kiến nghị, thậm chí phản đối bằng cách làm lán, trại không cho thi công. Trước sự việc đó, ngày 15/10/2021 vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức cuộc đối thoại trả lời những kiến nghị của công dân liên quan đến triển khai dự án.

Theo đó, đối với thắc mắc về vấn đề môi trường môi sinh, khoảng cách của dự án đến khu dân cư, đại diện lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các ngành liên quan đều khẳng định, Dự án Công viên sinh thái Vĩnh Hằng đã đảm bảo an toàn về môi trường theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng được Bộ Xây dựng ban hành tại Thông tư 01/202/TT-BXD ngày 19/5/2021. Đối với công tác bồi thường GPMB, hiện nay huyện Hưng Nguyên đã tổ chức 5 cuộc họp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các hộ gia đình cá nhân có liên quan để thông báo chủ trương, giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB dự án. Đối với vị trí thiết kế các hạng mục an táng, theo quy định là do chủ đầu tư thiết kế, phù hợp với quy hoạch được cơ quan chức năng phê duyệt.

Trao đổi với ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trước những kiến nghị của người dân liên quan đến Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng, ông Hoa cho rằng: Sau buổi đối thoại ngày 15/10 vừa qua, tiếp tục có những thắc mắc, kiến nghị của người dân xóm Phúc Điền, tỉnh tiếp tục thành lập 2 Tổ công tác liên ngành, xác minh, rà soát kiểm tra khoảng cách an toàn môi trường.

“Sau khi người dân tiếp tục có kiến nghị, thắc mắc 4 nội dung, tỉnh tiếp tục thành lập tổ công tác xác minh. Đến nay, qua rà soát chúng tôi vẫn khẳng định dự án đảm bảo đúng quy định hiện hành. Và như tôi đã từng nói, nếu vị trí nào không đảm bảo đúng khoảng cách, sẽ di dời hộ dân đó” - ông Hoa cho biết thêm.

