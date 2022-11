Dự án nhà nghỉ công nhân: Bỏ hoang nhiều năm

Công ty CP Nông - Công nghiệp 3/2 do ông Trương Văn Hiền giữ chức Chủ tịch HĐQT với tổng số vốn điều lệ là 15,99 tỷ đồng. Trong đó, phần vốn do Nhà nước quản lý khoảng 36%, Tổng Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An đang nắm giữ 25%, ông Lê Huy Dũng (nguyên Giám đốc doanh nghiệp này) đang nắm giữ 9% và 1 cổ đông chiến lược khác là ông Nguyễn Viết Dũng đang nắm giữ 12/% cổ phần. Số cổ phần còn lại là của các cán bộ, công nhân viên của công ty này. Hiện, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp này vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Nguồn thu chủ yếu của doanh nghiệp phụ thuộc vào việc sản xuất kinh doanh sản phẩm chè.