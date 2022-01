Dự án nhà máy may Liên Thành "rộn ràng" thi công dù mới được chấp thuận chủ trương?

Thông tin phản ánh của bạn đọc tới Tòa soạn Pháp luật Plus - Báo Pháp luật Việt Nam: nhiều ngày qua, Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà máy may Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đang tiến hành triển khai dự án dù chưa hoàn thiện thủ tục hồ sơ. Theo đó, tại khu vực xóm 3, xã Liên Thành những ngày gần đây có hàng loạt xe tải cỡ lớn nối đuôi nhau vào san lấp mặt bằng cho dự án này.

Điều “kỳ lạ” là toàn bộ diện tích Chủ đầu tư đang tiến hành san lấp trái phép là diện tích đất nông nghiệp (đất trồng lúa nước) được nhà nước giao cho các hộ dân theo Nghị định số 64/NĐ-CP. Theo quan sát, trên diện tích đất sản xuất lúa nước của người dân, khoảng hơn 1.000 m2 ruộng đã được Chủ đầu tư tiến hành san lấp với chiều cao lên tới hơn 1m.

Để xác minh thông tin bạn đọc cung cấp, phóng viên Pháp luật Việt Nam đã có trao đổi với ông Trần Xuân Hương - Chủ tịch UBND xã Liên Thành. Ông Hương cho khẳng định: “Hồ sơ họ đầy đủ hoàn chỉnh rồi, có cấp phép, phê duyệt của Sở Xây dựng rồi, xã chỉ có làm hồ sơ địa chính thôi”.

Cái nớ (đó - PV) em hỏi huyện, huyện cấp quyền, xã chỉ có hồ sơ địa chính thôi… - ông Hương nói.

Trong khi đó, xác nhận từ UBND huyện Yên Thành thì mọi việc hoàn toàn trái ngược với lời khẳng định chắc nịch của Chủ tịch UBND xã Yên Thành. Lãnh đạo UBND huyện Yên Thành thẳng thắn thừa nhận: “Họ chưa có chi (gì - PV) cả ngoài Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của UBND tỉnh Nghệ An cấp. Hiện họ mới chỉ trả tiền mua diện tích đất ruộng của người dân và đang tiến hành làm các thủ tục hồ sơ theo quy định…”.

Là người đại diện pháp lý của Chủ đầu tư dự án, ông Nguyễn Bá Dũng - Giám đốc Cty CP may mặc Thành Công Nghệ An, phân trần: “Thực ra các thủ tục giấy tờ thì sếp giao cho người khác làm, anh chỉ là người chỉ đạo giám sát ở tại hiện trường đây thôi”. Đồng thời ông Dũng đề nghị tạo điều kiện để đơn vị thực hiện dự án.

Liên quan đến nguồn gốc đất được Chủ đầu tư dự án nhà máy may Liên Thành sử dụng để san lấp trái phép thì sự thật lại càng trái khoáy hơn. Theo đó, có không ít khối lượng đất được khai thác trái phép tại khu vực Lèn Voi thuộc xóm 1, xã Trung Thành (Yên Thành - Nghệ An)

Xác nhận từ lãnh đạo UBND xã Trung Thành: “Hôm qua, xã đã có anh em lên lập biên bản đình chỉ đó rồi. Lý do là mọi hôm họ nói là họ được phép khai thác phong hóa, tuy nhiên khi kiểm tra thì giấy phép chưa xong nhưng đã múc. Cái đó là của Cty Trường Nguyên”.

Thông tin thêm từ một cán bộ xã Trung Thành, không chỉ có việc khai thác đất trái phép khi chưa được cấp phép, Cty Trường Nguyên còn khai thác ngoài diện tích mỏ được cấp phép.

Công ty CP Thành công Nghệ An đang thực hiện trái Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An

Được biết, ngày 04/02/2021, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định 318/QĐ-UBND về việc: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà máy may Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Quyết định yêu cầu Chủ đầu tư phối hợp với Sở, ban ngành có liên quan và UBND huyện Yên Thành để hoàn thành hồ sơ, thủ tục có liên quan (đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, PCCC…) trước khi khởi công xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Dự án có tổng vốn đầu tư là 52,9 tỷ đồng, do Công ty CP may mặc Thành Công Nghệ An làm chủ đầu tư.

Đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp là một chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, đồng hành không đồng nghĩa với việc “ngó lơ”, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động trái phép, bất chấp quy định. Tại vụ việc này, rõ ràng Cty CP may mặc Thành Công Nghệ An đang làm trái quy định bất cấp Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ rõ…

