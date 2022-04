Dự án khu đô thị 'khủng' treo gần 10 năm

Dự án Khu đô thị xi măng Hoàng Mai được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 4005/QĐ.UBND-ĐT ngày 17/10/2012. Khu đất thực hiện dự án có vị trí đắc địa với phần diện tích thuộc xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai với phía Bắc giáp đường Đông Hồi - Thái Hòa, phía Nam giáp đường nối QL1A - Ga Hoàng Mai, phía Đông giáp đất dự án Công ty TNHH Đức Chương; phía Tây giáp đường lên Ga Hoàng Mai và đất sản xuất. Tổng diện tích đất sau khi điều chỉnh là 24 ha.

Dự án “khủng” sau gần 10 năm vẫn đang là cánh đồng lúa.

Về cơ cấu phân khu chức năng và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan thì dự án có 2 khu dịch vụ thương mại, tổng diện tích 4.358,4m2, cao 6 tầng; Khu công trình công cộng có trường tiểu học, trường mầm non, được bố trí ở khu vực trung tâm dự án, tổng diện tích 16.948,75m2, cao 2 tầng; Nhà văn hóa khối có tổng diện tích 5.580,3m2; 3 khu cây xanh - thể dục thể thao với tổng diện tích 23.364,03m2; Khu nhà ở bao gồm nhà ở cao tầng và khu nhà ở thấp tầng; Khu nhà ở cao tầng bao gồm khu nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại có tổng diện tích 9.225,27m2 và khu nhà ở công nhân với diện tích 3.049,25m2; Khu nhà ở thấp tầng gồm khu nhà ở biệt thự (gồm 99 lô) bố trí bám trục đường Đông Hồi - Thái Hòa, có tổng diện tích 23.977,75m2 (diện tích mỗi lô từ 200 - 340m2, cao 3 tầng); khu nhà ở liền kề gồm 773 lô, tổng diện tích 114.775,68m2 với diện tích các lô đất từ 100 - 140m2, cao 3,5 tầng. Bên cạnh đó, dự án có Khu ban quản lý dự án dây chuyền 2 nhà máy xi măng Hoàng Mai với diện tích 5.055,52m2, cao 5 tầng.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, sau gần 10 năm kể từ khi dự án được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch, thì đến đầu tháng 4/2022, qua mục sở thị Dự án khu đô thị Xi măng Hoàng Mai vẫn đang là cánh đồng lúa đang trổ đòng xanh mướt.

Tìm đến chính quyền xã Quỳnh Vinh, nơi dự án này được quy hoạch xây dựng để tìm hiểu, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Xuân Doãn cho biết: Việc dự án Khu đô thị Xi măng Hoàng Mai chậm thi công đã gây băn khoăn trong nhân dân. Người dân thắc mắc không chỉ bởi qua nhiều năm mà dự án vẫn không được triển khai mà qua các kỳ họp, cử tri cũng phản ánh việc tuyến đường dân sinh nối từ thôn Đại Vinh kết nối với đường Đông Hồi - Thái Hòa lên khu nghĩa trang chính của xã đã xuống cấp nghiêm trọng do vướng vào quy hoạch nên không thể đầu tư nâng cấp.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Doãn cũng cho biết: Nhiều năm nay, xã phải tốn kinh phí mỗi năm cả trăm triệu đồng để tu sửa con đường nhưng cũng không thấm vào đâu. Vì vậy, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Vinh mong muốn cấp có thẩm quyền xem xét, chủ đầu tư sớm đẩy nhanh tốc độ thực hiện dự án.

Theo quyết định phê duyệt quy hoạch Dự án khu đô thị Xi măng Hoàng Mai của UBND tỉnh Nghệ An thì tiến độ thực hiện dự án là khởi công năm 2014. Tuy nhiên phải đến 1 năm sau, tức là năm 2015, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng mới bắt đầu được thực hiện. Và đến thời điểm hiện tại, sau gần 10 năm trôi qua, dự án vẫn đang trong quá trình thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

Cũng theo tài liệu chúng tôi nắm được thì dự án đã giải phóng mặt bằng được triển khai 9 đợt với tổng diện tích đã thực hiện đền bù và thu hồi đất là 250.513,8m2 trên tổng diện tích của khu A - Khu đô thị Xi măng Hoàng Mai là 242.184,7m2 với số tiền đã chi trả là 61.350.951.000 đồng. Hiện chỉ còn 12 hộ dân chưa nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng trong đợt 9 này.

Tuy nhiên so với tổng diện tích dự án thì không đáng kể. Mặc dù thế, trong báo cáo tình hình thực hiện dự án Khu đô thị Xi măng Hoàng Mai do chính công ty này trình Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã Hoàng Mai gửi ngày 28/3/2022 vừa qua thì vẫn cho rằng dự án chậm tiến độ là do GPMB chậm

Trao đổi với ông Phạm Văn Hào, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai về nguyên nhân chậm thi công dự án, ông cho biết: “Một dự án lớn có nhiều hạng mục như vậy, chủ đầu tư phải phân kỳ để thực hiện chứ không thể chờ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng rồi mới đầu tư xây dựng”.

Ông Hào cho biết thêm: “Đối với dự án này thì chỉ còn một vài chỗ chưa giải phóng nằm ở khu vực phân lô sau này. Vì vậy, đối với khu vực đã giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư phải lên phương án thực hiện để rút ngắn tiến độ. Phần nào làm được thì đề xuất UBND tỉnh cho triển khai sớm. Chủ đầu tư cần phải tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng trước. Riêng về công tác giải phóng mặt bằng, UBND thị xã Hoàng Mai cũng đã tích cực phối hợp, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thuộc diện thu hồi đất thỏa thuận nhận tiền đền bù để dự án sớm được triển khai”.

Đến thời điểm hiện tại dự án “khủng” Khu đô thị Xi măng Hoàng Mai sau gần 10 năm được cấp thẩm quyền phê duyệt vẫn chưa thực hiện xong công tác đền bù giải phóng mặt bằng phần nào cho thấy chủ đầu tư chưa chủ động trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án. Thiết nghĩ, đã đến lúc các cấp, ngành có thẩm quyền cần phải vào cuộc quyết liệt để dự án sớm được triển khai, góp phần chung vào tiến trình đô thị hóa thị xã Hoàng Mai.

Tác giả: Hải Việt

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân