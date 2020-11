Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng bị ảnh hưởng vì chậm tiến độ đập phụ

Với những diễn biến bất lợi của thời tiết khu vực miền Trung vừa qua, nguy cơ tiếp tục chậm tiến độ Gói thầu càng lớn hơn.

Tại Gói thầu số 36, Xây dựng thủy lợi 4 liên danh cùng 4 nhà thầu khác (Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân, Tổng công ty 36, Công ty TNHH Hòa Hiệp, Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy Lợi) trúng thầu với giá 1.094 tỷ đồng. Riêng phần giá trị hợp đồng thực hiện của Nhà thầu Xây dựng thủy lợi 4 lên tới 379,007 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 (Chủ đầu tư), Gói thầu số 36 gồm nhiều hạng mục, trong đó có hạng mục đập phụ do Xây dựng thủy lợi 4 thực hiện không đáp ứng yêu cầu so với tiến độ theo kế hoạch phê duyệt. “Nguyên nhân của việc chậm trễ là do ảnh hưởng của thời tiết (mưa lũ) và một số nguyên nhân khách quan khác nên Nhà thầu không thi công được hạng mục này”, một cán bộ thuộc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 thông tin.

Với thực trạng thi công không đáp ứng yêu cầu tiến độ hạng mục đập phụ Gói thầu số 36 trên, Chủ đầu tư đã báo cáo Bộ NN&PTNT để nhắc nhở Xây dựng thủy lợi 4 tập trung nhân lực và thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công Gói thầu. Sau khi Bộ NN&NPT có văn bản nhắc nhở, Xây dựng thủy lợi 4 đã có cam kết về việc sẽ đảm bảo hợp đồng thi công công trình như đã ký kết. Song, với những diễn biến bất lợi của thời tiết khu vực miền Trung (mưa lũ) như vừa qua, đại diện Chủ đầu tư tiếp tục bày tỏ lo ngại về tiến độ Gói thầu.

“Công trình đập phụ là đập đất, trời mưa thì không đắp được. Hơn nữa, thời tiết ở khu vực phía Tây Nghệ An phức tạp, nếu độ ẩm không đạt thì không thể đắp được đập phụ”, một cán bộ thuộc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 lo ngại.

Thông tin rõ hơn về tình hình thực hiện hạng mục đập phụ nêu trên, ngày 20/11, phóng viên Báo Đấu thầu liên hệ với Xây dựng thủy lợi 4, nhưng chỉ nhận được câu trả lời: “Cán bộ phụ trách công trường của Gói thầu đi công tác ở nước ngoài nên không rõ về tình hình thực hiện”. Bên cạnh đó, một thành viên trong HĐQT Tổng công ty cũng từ chối phản hồi.

Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 có trụ sở tại TP.HCM, là một nhà thầu lớn trong lĩnh vực xây dựng NN&PTNT. Từ tháng 7/2016 đến nay, trong tư cách là nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh, Xây dựng thủy lợi 4 đã trúng khoảng 7 gói thầu, trong đó có nhiều gói thầu quy mô lớn. Gần đây nhất, tháng 3/2020, nhà thầu này trúng Gói thầu Xây lắp trị giá trên 65 tỷ đồng thuộc Dự án Kè ven sông Soài Rạp, ấp Bình Thạnh, xã Bình Khánh (Cần Giờ, TP.HCM). Trước đó, Xây dựng thủy lợi 4 liên danh với 4 nhà thầu khác để thực hiện gói thầu hơn 600 tỷ đồng thuộc Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình…

Hồ chứa nước Bản Mồng là một trong những dự án trọng điểm của Bộ NN&PTNT, nằm trong chương trình đầu tư kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An. Dự án phân kỳ 2 giai đoạn, khởi công xây dựng từ nhiều năm trước với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Các thông tin cho thấy, đến nay, Dự án đã triển khai xây dựng được khoảng 90% khối lượng công việc; lũy kế giải ngân đến nay đạt 83% và dự kiến đến cuối năm 2020 cơ bản hoàn thành giai đoạn I.

