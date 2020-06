Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng tại Nghệ An: Lo sợ ô nhiễm, người dân không đồng thuận?

Trong tỉnh

Giữa năm 2019, dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng được công bố quy hoạch tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) do Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân Hoàn vũ Nghệ An làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay việc triển khai dự án này vấp phải nhiều ý kiến phản đối cua người dân xung quanh.