Dự án chậm tiến độ án ngữ 'đất vàng': Vì sao chưa thu hồi?

Dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng do Tổng Công ty hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư không chỉ chậm tiến độ mà đã phá vỡ quy hoạch ban đầu.

Chậm tiến độ hơn 10 năm?

Theo đó, Dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng (gọi tắt là Dự án thương mại) có địa chỉ tại phường Hưng Dũng, TP Vinh (Nghệ An) do Tổng Công ty hợp tác kinh tế Việt Lào (DN Việt Lào) làm chủ đầu tư.

Ngày 6/5/2010 UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 1810/QĐ.UBND-CN về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng (Kèm theo bản vẽ quy hoạch được ký duyệt). Hoàn thành và đưa dự án vào sử dụng sau 36 tháng. Dự án có tổng diện tích hơn 4.000m2. Trong đó, hơn 2.606m2 xây dựng công trình dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê chung cư cao tầng và hơn 1.447m2 đất xây dựng nhà ở biệt thự (2 lô). Sau đó, dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và các thủ tục liên quan. Tuy nhiên, dự án này chỉ mới triển khai được một phần, diện tích chưa xây dựng còn hơn 2.606m2.

Điều đáng nói, mặc dù được ưu ái cho điều chỉnh quy hoạch và được đoàn liên ngành UBND tỉnh tổ chức kiểm tra 3 lần vào năm 2013, 2016 và 2021, thậm chí đã cho gia hạn nhưng vẫn chậm tiến độ và không bị thu hồi.

Kỳ lạ hơn, không biết dựa vào căn cứ nào, trong khi đang chậm tiến độ, nhưng vào năm 2018, dự án này được UBND tỉnh Nghệ An cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Ngân hàng TMCP An Bình, chi nhánh Nghệ An với 1.500m2. Và từ 1.500m2 của Ngân hàng TMCP An Bình, chi nhánh Nghệ An tiếp tục chuyển nhượng đất cho Công ty CP Hoa Sen. Nghĩa là hiện nay, trên diện tích hơn 4.056m2 ban đầu của 1 dự án với 1 chủ đầu tư, nay có 3 dự án của 3 nhà đầu tư. Tại hiện trường, khu đất hiện hơn một nửa là bãi đất trống, nhiều năm nay cho thuê bán cây cảnh, nửa còn lại là 1 nhà hàng kinh doanh ẩm thực, nhìn rất mất mỹ quan đô thị.

Kiến nghị thu hồi

Do chủ đầu tư không triển khai dự án nên ngày 10/4/2018 UBND tỉnh Nghệ An có văn bản số 2268/UBND-CN giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) chủ trì phối hợp với các Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Sở Xây dựng và UBND TP Vinh rà soát, tham mưu UBND tỉnh chấm dứt hoạt động đối với dự án này.

Thực hiện chỉ đạo trên, sau quá trình lấy ý kiến, ngày 27/4/2018, Sở KHĐT tỉnh Nghệ An đã ban hành Văn bản số 1248/SKHĐT-DN báo cáo UBND tỉnh Nghệ An về Dự án “Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng” do DN Việt Lào làm chủ đầu tư.

Qua báo cáo này, hầu hết các sở, ngành, địa phương đều thống nhất thu hồi dự án vì chậm tiến độ. Cụ thể, tại văn bản số 956/SXD.QHKT ngày 5/5/2017 và Văn bản số 2957/SXD.KTQH ngày 11/12/2017 Sở Xây dựng Nghệ An khẳng định đây là dự án chậm tiến độ, vi phạm Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014; Luật Đất đai 2013 và đề nghị thu hồi dự án. Cùng quan điểm, Sở TNMT cho rằng, dự án được UBND tỉnh Nghệ An cấp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Hợp tác Kinh tế Việt Lào từ năm 2010. Vậy nhưng, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa triển khai xây dựng dự án theo quy hoạch được phê duyệt. Do đó, đã vi phạm khoản 12 Điều 38 Luật Đất đai năm 2003; Điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai 2013. Thậm chí, đã được UBND tỉnh Nghệ An cho gia hạn thời gian (hoàn thành trong Quý IV/2016) để thực hiện dự án. “Tuy nhiên, hết thời gian gia hạn, chủ đầu tư vẫn không đưa đất vào sử dụng nên theo quy định của Luật Đất đai 2013 thì đủ điều kiện thu hồi đất (quy định tại Điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai 2013)” - Sở TNMT cho ý kiến.

Đó cũng là quan điểm của Cục Thuế Nghệ An khi được hỏi về Dự án nói trên. Theo Cục Thuế Nghệ An: “Tại thời điểm kiểm tra, công ty vẫn chưa xây dựng hạng mục gì, dự án chậm tiến độ, vi phạm Điểm i, Khoản 1, Điều 64, Luật Đất đai 2013. Như vậy, dự án này đủ điều kiện để thu hồi đất”. Trong khi đó, TP Vinh cũng thống nhất phương án thu hồi dự án trên.

Với quan điểm rõ ràng của các sở, ngành, địa phương như vậy. Không lý do gì để UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục cho gia hạn Dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng do Tổng Công ty hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư. Bởi, không chỉ chậm tiến độ, mà tại dự án này, như đã nói ở trên từ 1 dự án ban đầu, nay đã thành 3 dự án với 3 nhà đầu tư khác nhau, tên chủ đầu tư ban đầu đã bị xóa sổ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cũng nêu rõ, Dự án đã được Đoàn kiểm tra liên ngành thành lập theo Quyết định số 697/QĐ-UBND.XD ngày 1/3/2013 của UBND tỉnh kiểm tra năm 2013. Tại Văn bản số 6804/UBND-ĐTXD ngày 27/9/2013 của UBND tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An giao nhà đầu tư khởi công Dự án trong Quý IV/2014, hoàn thành vào Quý IV/2016. “Nếu dự án không thực hiện hoặc thực hiện chậm so với tiến độ nêu trên, UBND tỉnh sẽ xem xét thu hồi toàn bộ hoặc một phần dự án. Đến nay, đã hết thời gian được gia hạn nhưng chủ đầu tư chưa triển khai xây dựng trên thực địa. Sở KHĐT kính đề nghị UBND tỉnh căn cứ ý kiến Sở TNMT về việc chấm dứt hoạt động dự án và hủy bỏ các văn bản pháp lý có liên quan. Đồng thời, giao Sở TNMT tham mưu thu hồi đất; giao Sở KHĐT tham mưu thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư”.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết