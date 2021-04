Dự án cầu Cửa Hội: Cầu thông nhưng đường chưa… thoáng

Cầu Cửa Hội đã thông. Ảnh: TQ

D.A có tổng mức đầu tư là 950 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ là 450 tỷ đồng và 500 tỷ vốn ngân sách địa phương (tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 250 tỷ đồng). D.A do Ban Quản lý (BQL) D.A 6, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) làm chủ đầu tư.

Chính thức được khởi công ngày 15/2/2019, theo lộ trình đề ra, D.A hoàn thành vào cuối năm 2020. Đến nay, D.A đã cơ bản hoàn thành đủ điều kiện để thông xe phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, chỉ còn 1,1km đoạn đường dẫn phía Hà Tĩnh đang phải tiếp tục thực hiện công tác gia tải chờ lún, dự kiến sẽ thi công hoàn thành toàn bộ D.A trong tháng 5/2021.

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của bà con nhân dân được thuận lợi trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Bộ GTVT đã chỉ đạo BQLD.A 6 và các đơn vị thi công hoàn thành lớp kết cấu đoạn đường đang xử lý nền đất yếu đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện trong thời gian cho khai thác tạm từ ngày 6/2/2021 đến 15/3/2021 (đối với các phương tiện thô sơ, mô tô, xe gắn máy, xe ô tô dưới 15 chỗ và xe tải dưới 1,5 tấn được lưu thông qua cầu Cửa Hội, tốc độ lưu thông tối đa là 50km/h).

Theo kế hoạch, sau thời gian trên, Bộ GTVT sẽ tổ chức phân luồng giao thông không cho các phương tiện lưu thông qua cầu để tiếp tục theo dõi kết quả quan trắc lún và thi công hoàn thành những hạng mục còn lại theo yêu cầu kỹ thuật của D.A. Tuy nhiên, qua đánh giá tình hình thực tế về phương án thi công và tổ chức giao thông, Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị tổ chức phương án vừa thi công vừa tổ chức giao thông cho một số loại hình phương tiện như trên lưu thông (có hạn chế) để đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua cầu Cửa Hội cũng như đảm bảo an toàn trong quá trình thi công các công việc còn lại của D.A theo kế hoạch.

Đồng thời, Bộ GTVT yêu cầu BQLD.A 6 và các đơn vị thi công tiếp tục hoàn thiện các công việc còn lại của D.A để bàn giao công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Theo quan sát của PV, tại thời điểm này, nhà thầu thi công - Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thành Sen - đang huy động nhiều phương tiện, máy móc để tiếp tục triển khai những phần công việc còn lại. Tuy nhiên, 1,1km đường dẫn này vẫn còn nhiều hạng mục chưa được triển khai. Việc vừa triển khai thi công vừa bảo đảm an toàn giao thông đã gây không ít cản trở cho các phương tiện giao thông qua đây.

Trao đổi với PV, ông Mai Thanh Phúc, Phó Ban Điều hành D.A 6, BQL D.A 6 cho biết, theo lộ trình, D.A hoàn thành vào cuối năm 2020, tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cũng như thời tiết không thuận lợi nên D.A mới hoàn thành được phần cầu và đường dẫn phía tỉnh Nghệ An và đường dẫn cơ bản phía tỉnh Hà Tĩnh.

“Đối với 1,1km đường dẫn phía Hà Tĩnh do chậm được bàn giao mặt bằng, không có đường dẫn vào để thi công cũng như nền đất yếu, nên đến nay chưa thể hoàn thành”, ông Phúc cho biết.

Theo ông Phúc, theo lộ trình gia hạn 1,1km đường dẫn này sẽ được hoàn thành vào ngày 30/4, tuy nhiên hiện khối lượng công việc vẫn còn nhiều, nên BQL D.A 6 đang có tờ trình gửi Bộ GTVT xin gia hạn đến ngày 31/5/2021.

D.A đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông khu vực Bắc Trung Bộ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực; kết nối với quốc lộ 8B, quốc lộ 1 và giảm tải giao thông trên quốc lộ 1.

Việc đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân khu vực 2 bờ sông Lam, khi công trình hoàn thành sẽ góp phần kết nối các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnh Nghệ An với tỉnh Hà Tĩnh; kết nối cảng Cửa Lò, cảng biển quốc tế Vissai, cảng DKC và các khu du lịch Cửa Lò, Bãi Lữ, FLC... tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, du lịch của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, đặc biệt là khu du lịch biển Cửa Lò, Xuân Thành, Thiên Cầm…

Việc D.A chậm tiến độ đang làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực, phát triển kinh tế - xã hội, du lịch của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Liệu đến ngày 31/5, D.A có hoàn thành 100% khối lượng công việc để bàn giao? Liệu D.A chậm tiến độ có phải do những yếu tố khách quan mang lại hay vì những yếu tố chủ quan, bao gồm năng lực quản lý và năng lực nhà thầu thi công? Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh.

