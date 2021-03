Động thái mới nhất của Thơ Nguyễn: Tay ôm khư khư búp bê, vừa khóc vừa tuyên bố nếu nghỉ làm YouTuber vẫn đủ tiền

Ngày 27/2 vừa qua, YouTuber Thơ Nguyễn đã đăng clip nói chuyện với búp bê và "xin vía học giỏi" cho các bạn nhỏ trên tài khoản TikTok của mình. Tuy phải đến ngày 9/3 vừa qua, clip mới được chú ý rộng rãi và khiến dân mạng phản ứng dữ dội.

Những ý kiến này cho rằng Thơ Nguyễn đang ngầm nhắc đến, thậm chí là truyền bá việc nuôi Kumanthong (1 loại búp bê có nguồn gốc từ Thái Lan, được nuôi như con người). Điều này có thể gây ảnh hưởng, làm lệch lạc suy nghĩ của trẻ nhỏ.

Dù sau đó Thơ Nguyễn đã có clip đính chính rằng đó là búp bê thường, và muốn học giỏi thì phải siêng năng chứ không dựa vào "xin vía". Tuy nhiên hành động này lại càng khiến dân mạng phẫn nộ hơn vì cho rằng cô đang cố lấp liếm scandal .

Thơ Nguyễn trong clip giải thích

Trước áp lực cực lớn của dư luận, trưa ngày 10/3, Thơ Nguyễn đã đăng một clip vừa khóc lóc vừa thanh minh về vụ việc. Theo đó, nữ YouTuber vẫn ôm khư khư con búp bê và nước mắt ngắn nước mắt dài kể lại:

"Chị tâm sự với các em tất cả những điều này là trái với quy tắc để làm người nổi tiếng. Nhưng mà đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng *nức nở* chị muốn làm điều này khi chị còn ở cương vị người nổi tiếng.

Thực sự nếu mà chị tiếp tục làm YouTube vì chị thì chị nghỉ lâu rồi. Chị đã có đủ khả năng tài chính và nếu như không làm YouTube nữa thì với bằng đại học của chị, chị có thể làm được rất nhiều nghề khác. Nhưng chị nghĩ rằng trời cho chúng ta năng lực để kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền thì tại sao chúng ta không làm điều đó để đóng thuế, để làm từ thiện, để nuôi những em nhỏ, để nuôi những người già cho nên chị tiếp tục làm những điều đó.

Còn bây giờ thì có lẽ cho phép chị được nghỉ ngơi. Anh Bảo mà biết được clip này chắc chắn là không cho chị đăng nhưng mà cho phép chị được nghỉ ngơi nha các em, chị không làm nữa đâu. Đừng ai tẩy chay chị, chị tự dừng mà".

Clip mới nhất của Thơ Nguyễn trên TikTok

Phía dưới đoạn clip, dân mạng tiếp tục để lại bình luận phản đối. Nhiều người cho rằng Thơ Nguyễn đã sai rõ ràng:

- Thật sự thì em theo dõi chị từ rất lâu rồi nhưng vì chị nghĩ ra mấy cái content khá sai trái nên không thể bênh được.

- Chẳng hiểu khóc lóc cái gì. Có tiền, có trình độ học vấn đàng hoàng mà làm clip như vậy cho trẻ con xem.

- Buồn cười nhỉ? Nếu thông điệp là nhắc nhở các bé siêng năng học tập bằng chính năng lực bản thân thì tại sao lại đồng ý giúp các bé "xin vía"?

- Chẳng hiểu sao càng nghe càng thấy tức. Thực sự nguy hiểm cho trẻ em bây giờ. May mà mình đã cấm bé con nhà mình xem Thơ Nguyễn từ mấy năm trước rồi.

- Chị nên dừng luôn đi ạ. Vì chị vẫn không biết điều chị làm ảnh hưởng đến trẻ em ra sao.

Thơ Nguyễn nước mắt ngắn dài cho biết sẽ nghỉ làm YouTube

Ngoài ra, nhiều người cũng nhận thấy rằng dù tuyên bố sẽ không làm YouTube nữa nhưng Thơ Nguyễn đã mở lại toàn bộ video trên TikTok của mình. Trong khi đó, đến sáng ngày 10/3, Thơ Nguyễn vẫn khoá các video và chỉ chừa 1 cái duy nhất.

Tài khoản TikTok của Thơ Nguyễn ở thời điểm sáng ngày 10/3

Và hiện tại, 14h chiều 10/3

