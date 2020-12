Đồng Nai tạm đình chỉ 2 lãnh đạo đội cảnh sát giao thông để xác minh clip tố cáo ‘xe gửi sếp'

Cảnh xin xe - Ảnh cắt từ clip.

Ngày 11-12, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày với 2 lãnh đạo Đội cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Trảng Bom để làm rõ thông tin liên quan vụ nghi vấn cảnh sát trật tự ở Đồng Nai quay clip tố cáo 'xe gửi sếp'.

2 lãnh đạo bị tạm đình chỉ công tác gồm trung tá Đoàn Văn Mão - đội trưởng Đội cảnh sát giao thông, trật tự và trung tá Ngô Thọ Khanh - đội phó Đội cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Trảng Bom.

Theo Công an Đồng Nai, lý do tạm đình chỉ công tác để làm rõ thông tin liên quan đến việc hai lãnh đạo này trong clip tung lên mạng xã hội, có dấu hiệu can thiệp cấp dưới không xử lý xe vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Trước đó, tối 4-12, nhiều đoạn clip vừa lan truyền trên mạng ghi lại âm thanh, hình ảnh một cảnh sát trật tự chặn một người lái xe ba gác ở khu nghĩa địa Sông Trầu (huyện Trảng Bom) yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Người lái xe nói: "Xe em gửi anh Mão rồi". Người chặn xe nói: "Đã gửi anh Mão thì gọi điện đi. Chúng tôi đi làm ở đây mà ông cứ ỷ gửi mấy trăm nghìn một tháng là đi nghênh ngang, chạy ngoài đường loạn hết cả lên".

Ở một đoạn clip khác, một tài xế ba gác bị chặn lại để xử lý cũng lấy điện thoại gọi xin xe và giải thích với cảnh sát chặn xe "đóng 2 bên 1 triệu. Đã gửi mấy năm rồi".

Một số clip tung lên mạng cho thấy hình ảnh ghi lại ở khu vực xã Sông Trầu và khu công nghiệp Giang Điền (huyện Trảng Bom) nhưng chưa biết quay vào thời điểm nào.

Các xe bị yêu cầu dừng lại xử lý chủ yếu là xe ba gác, thậm chí có xe được tài xế xác nhận không có giấy tờ. Tuy nhiên, sau đó các tài xế này gọi điện nhờ can thiệp hoặc có người ở đội gọi lại cho cảnh sát đang xử lý vi phạm để cho xe đi.

Trong ngày 4-12, khi thượng úy V.Đ.L. và một cảnh sát trật tự khác là N.V.K. nhận quyết định của lãnh đạo Công an huyện điều động về đội tổng hợp để lái xe thì trên Facebook của L. có các clip trên.

Ngay sau khi các clip lan truyền trên mạng xã hội, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã yêu cầu thanh tra Công an tỉnh vào cuộc, mời các một số người có liên quan làm việc để xác minh, làm rõ.