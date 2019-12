Đồng Nai: Luân chuyển CSGT về công tác tại các huyện vùng sâu vùng xa

Đại tá Văn Quyết Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi họp báo (ảnh: PLO).

Báo Giao thông đưa tin, chiều 27/12, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo về tình hình kinh tế, xã hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đáng chú ý, trong buổi họp báo Đại tá Văn Quyết Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin về các vụ việc liên quan đến công an tỉnh thời gian qua. Trong đó, Công an tỉnh sẽ có lộ trình để điều chuyển CSGT về các phường xã ở các vùng mà lực lượng chính quy còn hạn chế, khó khăn.

Theo Đại tá Văn Quyết Thắng, việc điều chuyển một số cán bộ chiến sĩ CSGT về các phường, xã là công tác thường xuyên, luân chuyển cán bộ chính quy về cấp xã, cấp thị trấn để tăng cường lực lượng.

"Chúng tôi đang thực hiện từng bước, đưa một số cán bộ chiến sĩ CSGT về công an phường, xã làm công an viên; đưa các đội trưởng, đội phó CSGT về làm trưởng phó công an xã các địa phương như: Huyện Tân Phú, huyện Định Quán, huyện Cẩm Mỹ là những huyện miền núi có lực lượng công an chính quy còn hạn chế để tăng cường cho cơ sở…", đại tá Thắng nói.

Ghi nhận của báo Người lao động, ở nội dung khác, liên quan vụ CSGT tố cáo cấp trên bảo kê xe quá tải, đại tá Thắng cho biết, kết quả kiểm tra xác định, trung tá Phạm Hải Cảng, Đội trưởng CSGT số 2, đã gọi điện can thiệp cho 10 phương tiện vi phạm; trung tá Phan Cẩm Tú, Đội phó Đội CSGT số 1, cùng thuộc Phòng CSGT Công an Đồng Nai thời gian qua đã gọi điện can thiệp 6 phương tiện vi phạm.

Hiện 2 cán bộ CSGT trên đã bị tạm đình chỉ công tác, đưa về Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đồng Nai chờ tiếp tục làm rõ. Công an tỉnh Đồng Nai đồng thời tiếp tục phối hợp với Thanh tra Bộ Công an để làm rõ.

Liên quan vụ "Giang hồ vây xe chở công an" xảy ra tại phường Hiệp Hòa, (TP.Biên Hòa), hiện Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi có dấu hiệu trốn thuế trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp do Nguyễn Tấn Lương làm giám đốc. Đồng thời điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu tranh giành, lấn chiếm đất công, cưỡng đoạt tài sản (quyền sử dụng đất) của băng nhóm giang hồ "Giang 36".