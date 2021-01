Đồng hồ của các tổng thống Mỹ

Theo Hype Beast, gu ăn mặc của tổng thống Mỹ luôn là đề tài quan tâm đối với công chúng. Họ dùng thời trang thể hiện tiếng nói của bản thân hay truyền tải thông điệp liên quan vấn đề chính trị đến người dân. Bên cạnh đó, phụ kiện cũng là món đồ giúp khẳng định cá tính của từng người, trong đó có những chiếc đồng hồ xa xỉ đến từ thương hiệu danh tiếng.

Tổng thống Joe Biden

Ông Joe Biden trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ. Ông thích sưu tập đồng hồ và dành tình yêu đến những thiết kế thuộc dòng Seamaster nổi tiếng của hãng Omega, trong đó thiết kế với mức giá 5.200 USD thường được đeo trong các cuộc tranh luận hay chiến dịch.

Năm 2017, Tổng thống Biden gây ấn tượng khi lên bìa tạp chí InStyle trong chiếc áo sơ mi denim, đeo đồng hồ Omega Speedmaster. Trang Guardian từng nhận định ông Biden luôn ưu tiên sử dụng những món đồ đơn giản, không nạm vàng hay kim cương bởi ông luôn muốn nhớ đến xuất thân của mình, từ một gia đình lao động.

Tình yêu của tổng thống Mỹ dành cho thương hiệu Omega không chỉ đến từ những tính năng tiện ích, mà còn là sự kính trọng đối với NASA và sứ mệnh lịch sử Apollo 11. Con tàu đưa các phi hành gia Neil Armstrong và Edwin Thời Buzz Buzz Aldrin lên bề mặt của Mặt trăng. Thời điểm đó, ông Armstrong đeo đồng hồ Omega Speedmaster Professional trên tay và từ đó thuật ngữ Moonwatch ra đời.

Ông Joe Biden thích đeo đồng hồ thuộc dòng Seamaster. Ảnh: Bloomberg.Tổng thống Donald Trump

Donald Trump là tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Nhiệm kỳ của ông kéo dài từ năm 2016 đến 2020. Gia tài đồng hồ của ông đến từ các cuộc đấu giá, những món quà tặng, bên cạnh đó cựu tổng thống cũng tự sản xuất dòng sản phẩm thạch anh mang thương hiệu riêng.

Trong suốt cuộc bầu cử tổng thống, ông Trump đã mang chiếc Vacheron Constantin Historiques Ultra-Fine năm 1968 làm bằng vàng hồng. Mẫu đồng hồ này được biết đến với lớp vỏ mỏng 5.4mm cùng kiểu dáng vuông. Phụ kiện được trang bị động cơ tự động Calibre 1120.

Ông cũng thường xuyên đeo Rolex Day Date bằng vàng khi bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống. Món phụ kiện này được mệnh danh là mẫu đồng hồ tổng thống khi từng nhìn thấy trên tay của ông Lyndon B. Johnson. Hãng giới thiệu vào năm 1956 và thiết kế với ba khớp nối, trang bị một chiếc nút điều chỉnh giờ chuyên biệt.

Ông Donald Trump thường đeo chiếc Rolex Day Date kinh điển. Ảnh: The News.Tổng thống Barack Obama

Trên cương vị tổng thống, ông Obama xây dựng hình ảnh lịch lãm nhưng vẫn trẻ trung, năng động. Đồng hồ là một trong những phụ kiện yêu thích của cựu tổng thống Mỹ. Ông gắn bó với nhiều mẫu mã nhưng đặc biệt chuộng các dòng đồng hồ phong cách thể thao.

Chiếc Highgear Enduro Compass được ông Obama sử dụng trong những ngày đầu tiên ngồi ghế tổng thống Mỹ từ tháng 9/2008 đến tháng 1/2009. Trước đó, ông từng sở hữu một chiếc TAG Heuer Series 1500 Two Tone Diver - dòng đồng hồ thịnh hành thập niên 1990. Mẫu phụ kiện được ông đeo trên tay từ năm 1997 đến 2007.

Đến năm 2008, Barack Obama được hãng Vulcain tặng một chiếc Anniversary Heart Automatic phiên bản đặc biệt. Kim chỉ thời gian của đồng hồ được khắc dòng chữ "Barack Obama / Nov 4th 2008" để ghi dấu ngày đắc cử của tổng thống Mỹ.

Quanh viền mặt sau của chiếc đồng hồ cũng có dòng chữ "Barack Obama - President of the United States of America Nov.4th 2008".

Ông Barack Obama ưa chuộng đồng hồ Anniversary Heart Automatic - món quà từ hãng Vulcain. Ảnh: Telegraph.Tổng thống George W.Bush

Ông George W.Bush chỉ thích những loại đồng hồ có kiểu dáng đơn giản, tiện ích như chiếc Timex Indiglo, Timex Easy Reader. Trong suốt thời gian đương nhiệm, ông thường đeo Timex Indiglo có giá bán lẻ chỉ 43 USD.

Còn Timex Easy Reader là mẫu đồng hồ thạch anh với các chữ số lớn và phiên bản của cựu thổng thống có hình ảnh cờ Mỹ khắc trên bề mặt.

Cựu tổng thống George W.Bush đeo đồng hồ có in hình cờ Mỹ và khắc tên ở mặt giữa. Ảnh: Timex, NY Times.Tổng thống Bill Clinton

Nhiều người coi chiếc đồng hồ Timex Ironman là món đồ đặc trưng của ông Bill Clinton thời còn ở nhà trắng. Trên thực tế, cựu tổng thống Mỹ có hơn 50 mẫu phụ kiện trong bộ sưu tập bao gồm những phiên bản hiếm như platinum A. Lange & Soehne Wempe Anniversary.

Những mẫu khác được ông Clinton ưa chuộng cũng thuộc dòng Franck Muller 16.000 USD, Roger Dubuis MuchMore 15.000 USD, Luminor 1950 Panerai PAM89 7.500 USD, đồng hồ vàng Ballon Bleu de Cartier 6.000 USD và chiếc Jaeger-LeCoultre phiên bản giới hạn cùng mức giá 11.000 USD.

Vào năm 1994, nhân dịp tham dự 50 năm ngày kỷ niệm D-Day tại Pháp (ngày quân đồng minh đổ bộ lên vùng Normandy trong Thế chiến 2), ông Clinton được hãng đồng hồ Lip tặng một chiếc analog bằng da.

Ông Bill Clinton đeo đồng hồ Timex Ironman có giá dưới 100 USD. Ảnh: Watch Pocket,The News.Tổng thống John F. Kennedy

John F. Kennedy thường đeo đồng hồ của hãng Bulova, Nastrix, Day-Date Rolex và một chiếc bằng vàng Tank Louis Cartier.

Trước cuộc bầu cử tổng thống năm 1960, thượng nghị sĩ Grant Stockdale ở bang Florida (Mỹ) tặng ông Kennedy đồng hồ của hãng Omega với dòng chữ khắc ở mặt sau đồng hồ: "Tổng thống Mỹ John F.Kennedy, từ người bạn Grant".

Theo trang First Watch, ông Kennedy đã đeo chiếc đồng hồ Omega Ultra Thin khi tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1/1961. Sau đó, hãng Omega chi 420.000 USD mua lại sản phẩm tại phiên đấu giá năm 2005 và đem trưng bày ở bảo tàng của hãng tại Thụy Sĩ.

Mẫu đồng hồ Omega khắc tên John F. Kennedy. Ảnh: GQ Magazine.

