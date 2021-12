Đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an làm việc tại Công an tỉnh Nghệ An

Tiếp đoàn, có đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các phòng, ban Công an tỉnh.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo

Thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An đã bám sát sự chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực hoàn thành tiến độ, chất lượng các chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời, toàn diện, sát đúng tình hình, huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Đặc biệt, đã đấu tranh, khám phá nhiều chuyên án, vụ án lớn có tiếng vang, tập trung đấu tranh theo phương châm đánh mạnh các ổ nhóm, đối tượng hoạt động chuyên nghiệp; qua đó, triệt xóa nhiều ổ nhóm tội phạm “tín dụng đen”, sử dụng công nghệ cao, các ổ nhóm hoạt động đánh bạc, trộm cắp, lừa đảo chuyên nghiệp, quy mô lớn; khởi tố, xử lý nhiều vụ án về tham nhũng, chức vụ, kinh tế lớn; khởi tố, xử lý nghiêm nhiều vụ án về tài nguyên, khoáng sản, động vật hoang dã, buôn lậu; bóc gỡ nhiều đường dây phạm tội về ma túy lớn, gắn với truy quét, triệt xóa nhiều điểm bán lẻ, tụ điểm ma túy phức tạp. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, thực hiện hiệu quả. Công an tỉnh được Bộ Công an xếp thứ Nhất về chỉ số cải cách hành chính năm 2021 trong toàn lực lượng, đây là lần thứ 06 liên tiếp Công an tỉnh vinh dự được nhận danh hiệu này.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Huy động tối đa lực lượng cùng hệ thống chính trị triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực sự là một trong những lực lượng chủ công, nòng cốt trong cuộc chiến phòng, chống dịch.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả các mặt công tác mà Công an tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu lực lượng Công an tỉnh Nghệ An cần bám sát địa bàn, chủ động trong các tình huống; quyết liệt đấu tranh, kìm giữ các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tín dụng đen, cờ bạc, tội phạm hình sự… đối chiếu với kế hoạch đề ra và tình hình thực tế tại từng địa bàn để điều chỉnh các biện pháp, cách làm sáng tạo, đảm bảo đạt mục tiêu đề ra; triển khai thực hiện hiệu quả Luật Cư trú. Qua đó, triển khai nhuần nhuyễn công tác quản lý trên hệ thống công nghệ thông tin, sử dụng phầm mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cung cấp số định danh cá nhân cho người dân thực hiện các hoạt động giao dịch trên nền tảng công nghệ thông tin.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc cho Ban chuyên án đấu tranh tội phạm tín dụng đen Tại buổi làm việc, đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc cho Ban chuyên án đấu tranh tội phạm tín dụng đen liên tỉnh, bắt giữ 52 đối tượng và xác định số tiền giao dịch qua đường dây này là hơn 1.000 tỷ đồng.