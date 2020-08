Đối tượng vận chuyển 55 bánh heroin tự tử tại trại giam

Pháp luật

Chiều 18-8, tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Già Bá Mài (SN 1992, trú bản Mường Lống 1, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đã treo cổ tử vong tại buồng giam số 8, nhà B, Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn.